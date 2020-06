Ruotsin terveysvirasto Folkhälsomyndighetenin johtava epidemiologi Anders Tegnell korostaa, ettei hänen itsekriittisyytensä Ruotsin koronastrategian suhteen tarkoita sen olevan väärä.

”Nyt leviää uutisia, että me virastossa näkisimme, että strategiamme olisi väärä ja että sitä muutettaisiin nyt suuresti. Se ei pidä ollenkaan paikkaansa. Meistä strategia on edelleen hyvä, mutta aina on asioita, joita voi parantaa – etenkin kun katsoo taaksepäin”, Tegnell sanoo.

Hän tähdentää, ettei koe tulleensa väärin siteeratuksi mutta pohtii, että sen sijaan hänen sanojaan on mahdollisesti ylitulkittu.

”Jos itsekritiikki tulkitaan saman tien niin, että ollaan väärässä, niin silloin on minusta ylitulkittu. Minusta aina pitää voida arvioida itseään, mutta se ei aina tarkoita sitä, että on ollut väärässä.”

Tegnell kertoi keskiviikkoaamuna Sveriges Radion haastattelussa, että Ruotsin olisi pitänyt tehdä enemmän toimenpiteitä. Hän arvioi samalla, että nykyisillä tiedoilla Ruotsi olisi päätynyt linjaan, joka olisi sen nykylinjan ja muiden maiden strategioiden välimaastossa.

”Mitä ne toimet tarkalleen olisivat, niin sitä ei vielä voi sanoa. Sitten on varmasti sellaisia asioita, mitä me olemme tehneet, kuten pitäneet koulut auki, ovat sellaisia, mitä muut maat voisivat tehdä.”

Sveriges Radion haastattelu nousi nopeasti kansainväliseksi uutiseksi ja Tegnell arvioi, että osassa uutisointia on voinut olla vahingonilon makuakin.

”Se on mahdollista. Ruotsin strategiaan on suhtauduttu… ambivalentisti [vaihtelevasti]. Toisinaan sitä on pidetty kiinnostavana esimerkkinä, mistä voi oppia ja välillä se on nähty jopa uhkana.”

Olisiko Ruotsin linja ollut eri, jos sillä olisi valmiuslait?

Ruotsilla ei ole ollut käytössään samanlaisia valmiuslakeja kuin esimerkiksi Suomella ja Tanskalla, joiden nojalla maat ovat voineet julistaa poikkeustilan pandemian vuoksi. Ruotsissa poikkeustila voidaan julistaa ainoastaan sotatilassa tai sodan uhatessa.

Tegnell pohtii, että seikalla tuskin on ollut vaikutusta Ruotsin linjaan.

”En usko. Näin spontaanisti arvioituna. Mutta sitä on myös hyvin vaikea tietää. Lainsäädäntö kuitenkin heijastelee yhteiskuntaa, eikä elä omaa elämäänsä.”

Et siis koe, että Ruotsi oli pakotettu valitsemaan linjansa?

”En, ehdottomasti en.”