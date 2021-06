Kyberturvallisuuskeskus on julkaissut vakavan varoituksen tekstiviestitse tapahtuvasta Android-haittaohjelmien levityksestä. Viestissä sanotaan jotain sellaista kuin että ”pakettisi on matkalla, seuraa sitä täällä.” Ja perässä on sitten linkki.

Vastaavanlaisia huijauksia on kiertänyt maailmalla jo jonkin aikaa, ja selvää lienee lähes kaikille, ettei linkkiin pidä koskea. Ikävä kyllä ei kuitenkaan kaikille, ja tähän perustuu osittain viestien leviäminenkin.

Linkin klikkaaja saa puhelimeensa tietoja urkkivan haittaohjelman. Se osaa muun muassa suunnistaa uhrin yhteystietojen kimppuun ja ryhtyä lähettämään tämän tuttaville samanlaisia huijausviestejä.

Niinpä jos saapuneessa viestissä on vastaanottajan nimi, voi pitää melkoisen varmana, että joku tuttava on oman puhelimensa saastuttanut. Valitettavasti viestin lähettämiseen käytetystä puhelinnumerosta ei pysty päättelemään, kuka tuo langennut yksilö on.

Kyberturvallisuuskeskus kertoo, että osassa suomalaisten saamia viestejä on käytetty Facebook-profiilista löytyvää nimeä. Tämä voi viitata siihen, että vanhoista tietovuodoista saatuja numeroita ja nimiä on voitu hyödyntää haittaohjelmaa levittävissä tekstiviesteissä.

Ktk neuvoo miten toimia, jos asensit Android-haittaohjelman laitteellesi: