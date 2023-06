Maanantaina menehtyneen Italian moninkertaisen ex-pääministeri Silvio Berlusconin jättiomaisuuden kohtalo on heiluttanut kursseja Milanon pörssissä tällä viikolla. Erityisen huomion kohteena on mediakonserni Media For Europe (MFE), eli entinen Mediaset, joka on ajautunut rajuun huhumyllyyn.