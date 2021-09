Työvoimapulasta on tullut vakava kasvun pullonkaula ja ensi viikon budjettiriiheen valmistautuvaa hallitusta vaaditaan toimiin sen helpottamiseksi.

Yksi usein tarjottu lääke työvoimapulan helpottamiseen on työvoiman liikkuvuuden lisääminen. Tässä akuutissa tilanteessa se on monestakin syystä vaikeaa.

”Työvoimapula on nyt enemmän tai vähemmän koko maata koskettava asia, toki pahin tilanne on kasvukeskuksissa”, Kotamäki sanoo.

Kotamäen mukaan politiikkatoimien ongelmana on se, että ne eivät vaikuta kovin nopeasti. Työvoimapulan kohdalla ongelma on erityisen vaikea.

”Työvoimapulaan ei ole ratkaisuksi yhtä niksiä tai viisasten kiveä, jonka myötä tilanne helpottuisi. Se liittyy useisiin eri asioihin, jotka yhdessä tekevät tällaisen tilanteen. Sen takia ongelmaa ei ole niin helppo purkaa, vaikka aina voi tietysti vaatia, että tämä pitää purkaa”, Kotamäki sanoo.

Kokoomus on toistanut hallituksen budjettiriihen alla jo aiemmin esittämänsä vaatimuksen varainsiirtoveron poistosta. Oppositiopuolueen mukaan se olisi tehokas keino työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi, kun asunnon vaihtaminen muuton yhteydessä olisi taloudellisesti aiempaa kannattavampaa.

Mauri Kotamäki kannattaa sinällään varainsiirtoverosta luopumista. Työvoiman liikkuvuuteen sillä ei ole kuitenkaan ole hänen mukaansa merkittävää vaikutusta.

”Kyllä varainsiirtoveron poisto varmaan vie oikeaan suuntaan ja se on järkevää hyvinvointimielessä. Minulla on kuitenkin sellainen olo, ja asiasta on tutkimustakin, että se on sittenkin aika tehoton keino”.

Toinen ongelma varainsiirtoveron poistossa on se, että sen tuotto pitäisi korvata valtiontaloudessa. Summa ei ole pieni, viime vuonna varainsiirtoveron tuotto oli 822 miljoonaa euroa.

”Varainsiirtoveron voisi korvata kiinteistö- ja maanpohjaveroja korottamalla, mutta se on iso poliittinen kysymys, koska nämä verot kohdistuvat varainsiirtoveroa selkeämmin tietyille väestöryhmille”, Kotamäki sanoo.

”Ne ovat hemmetin kalliita ratkaisuja”

Tehokkaimmin työvoiman liikkuvuutta lisäisivät Mauri Kotamäen mukaan osaamiseen ja koulutukseen panostaminen sekä liikenneinfraan liittyvät ratkaisut.

Koulutuksella avulla heikon työllisyyden aloilta voidaan kouluttautua niille aloille, joissa on työvoimapula.

Liikenneinfraratkaisut puolestaan laajentavat kasvukeskusten ja tehdaspaikkakuntien työssäkäyntialueita.

”Jos asut Turussa, ja Salossa olisi työpaikka tarjolla, nopeat kulkuyhteydet madaltaisivat kynnystä käydä Salossa töissä. Siksi nämä Tunnin juna -hankkeet Helsingistä Turkuun, Tampereelle ja Itä-Suomeenkin voivat parantaa työvoiman liikkuvuutta. Toki kumipyörillä tapahtuvan liikenteen parantaminen auttaa myös”, Kotamäki sanoo.

Infrahankkeiden kustannukset ovat niin valtavat, ettei niitä kannata toteuttaa vain nykyisen työvoimapulan helpottamiseksi.

”Ne ovat hemmetin kalliita ratkaisuja, siksi nämä infrahankkeet ovat laajempia työvoiman liikkuvuutta laajempia yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä”, Kotamäki sanoo.

Työvoiman liikkuvuuteen vaikuttaa myös tarjolla olevien asuntojen määrä ja hinta, siksi rakentaminen ja kaavoitus ovat aivan keskeisiä työvoimapulaa helpottavia asioita. Niidenkin vaikutus näkyy tosin vasta jonkin ajan kuluttua.

”Pääkaupunkiseudulla hintataso alkaa olemaan sellainen, että ainakin tiettyjen työpaikkojen perässä on tänne vaikea muuttaa”, Kotamäki sanoo.

"Nyt on pulaa kaikesta muustakin”

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhentäminen voisi Kotamäen mukaan helpottaa työvoimapulaa, sillä etenkin hyväpalkkaisista töistä työttömäksi jäänyt aloittaa vakavamman työnhaun usein vasta ansiosidonnaisen päätyttyä.

”Jos henkilö asuu vielä kauempana kasvukeskuksista, työllistyminen ei ehkä olekaan niin helppoa, mitä hän on alunperin ajatellut. Siksi työttömyys alkaa helposti pitkittyä. Eivät ihmiset halua erityisesti olla pitkäaikaistyöttömiä, vaan järjestelmä ajaa heidät siihen tällaisella mekanismilla”, Kotamäki sanoo.

Maahanmuuton lisäämisestä tulee myös apua tilanteeseen, mutta sekään ei auta heti.

Mauri Kotamäki kiittää Sanna Marinin (sd) hallituksen toimia maahanmuuton lisäämiseksi.

"Suomessa on oltu niin pitkällä takamatkalla ja tehty niin vähän niin pitkän aikaa, että se mitä tämä hallitus tekee, vaikuttaa todella isolta edistysaskeleelta”.

Vaikka työvoimapulaa esiintyi Suomessa jo ennen koronakriisiä, osa nyt akuutista ongelmasta johtuu siitä, kun kysyntä ja samalla tuotanto on lähtenyt hiljaisen kauden jälkeen voimalla liikkeelle. Siksi tilanne voi tasoittua nopeastikin.

”Työvoima ei ole mikään muusta irrallinen tuotantopanos. Nyt on pulaa kaikesta muustakin, kuten komponenteista ja puutavarasta. Kun nousukausi tasoittuu, näkyy se myös työmarkkinoilla, joten ilman muuta tämän hetkinen työvoimapula on myös suhdanneluontoinen asia”, Mauri Kotamäki sanoo.