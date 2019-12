Viranomaisten hallussa on tarkkaa tietoa osto- ja myyntitapahtumista verkon pimeän puolen Silkkitie- ja Valhalla-sivustoilla.

Huumekaupan anonymiteetti murtui. Viranomaisten hallussa on tarkkaa tietoa osto- ja myyntitapahtumista verkon pimeän puolen Silkkitie- ja Valhalla-sivustoilla.

Poliisi ja Tulli ovat keskiviikkona tiedottaneet merkittävästä läpimurrosta koskien kotimaista huumausaineiden verkkokauppaa.

Tulli takavarikoi keväällä 2019 yhdessä Ranskan viranomaisten kanssa vuodesta 2013 lähtien salatussa verkossa toimineen Silkkitien verkkopalvelimen. Palvelimelta saatujen tietojen pohjalta Tulli on aloittanut yhteistyössä Keskusrikospoliisin ja usean poliisilaitoksen kanssa epäiltyihin myyjiin ja ostajiin liittyviä esitutkintoja.

Poliisin hallussa on tarkkaa tietoa osto- ja myyntitapahtumista. Tulli on pystynyt Silkkitie-palvelimen tietoteknisen esitutkinnan perusteella selvittämään tuhansien suomalaisten myyjien ja ostajien henkilöllisyydet, tiedotteessa kerrotaan.

”Salatussa verkossa palveluiden ylläpitäjät ja myyjät ovat uskoneet ja uskotelleet ostajille huumeiden ja muiden laittomien tuotteiden verkkokaupan olevan ’turvallista’ anonyymiteetin vuoksi ja siten viranomaisten saavuttamattomissa sekä rikosvastuusta vapaata. Tämä myytti on viimeistään nyt murrettu”, toteaa Tullissa tapauksen yleisjohtajana toimiva valvontajohtaja Hannu Sinkkonen tiedotteessa.

Silkkitiellä 400 000 nimimerkkiä

Viranomaisten mukaan pimeän verkon huumekaupat kuten Silkkitie ovat lisänneet huomattavasti huumausaineiden tarjontaa Suomessa etenkin suurten kaupunkien ulkopuolelle ja myös alaikäisille. Suosiota on kasvattanut juuri anonymiteetti sekä se, että aineet on toimitettu asiakkaille laillisten toimijoiden kuten postin kautta.

Silkkitien on aiemmin suljettu viranomaisten toimesta, ja sulkemisella on viranomaisten mukaan ”ollut merkittävä vaikutus salatussa verkossa tapahtuvalle huumausaine- ja muulle laittomalle kaupalle”.

”Suomeen tulevien huumausainelähetyksien takavarikot ovat lukumääräisesti vähentyneet maaliskuun 2019 jälkeen”, Hannu Sinkkonen kertoo.

Silkkitie-kauppapaikalla oli sen toiminta-aikana noin 400 000 nimimerkkiä, poliisi ja tulli kertovat. Toteutuneita kauppatapahtumia oli noin 500 000, ja myynnissä oli 78 000 eri tuotetta. Myynti suuntautui pääasiallisesti Suomeen.

Poliisi tutkii nyt tuhansia epäiltyjä rikoksia, syyttäjiä 22

Poliisilaitokset ympäri Suomen tutkivat Silkkitien huumausainekauppaan liittyviä tuhansia rikosepäilyjä.

”Tutkintaurakka on valtava joka puolella Suomea. Tällä hetkellä useimmissa laitoksissa käydään läpi Tullilta saatua materiaalia ja lajitellaan tutkittavia juttuja muun muassa niiden laajuuden ja laadun mukaan. Joissain laitoksissa tutkinnoissa on päästy pidemmälle ja on tehty kuulusteluja ja muita toimenpiteitä”, kertoo kokonaisuuden yleisjohtajana toimiva rikosylikomisario Jari Räty Keskusrikospoliisista.

Rikosepäilyt vaihtelevat kokoluokaltaan merkittävästi: joissain tutkinnoissa kyse on yksittäisistä kauppatapahtumista, joissain taas yli sadantuhannen euron myyntituotoista. Osa ostetuista huume-eristä on niin suuria, että poliisi epäilee ostajien myyneen huumeita eteenpäin, poliisi kertoo.

Poliisin Tullilta saamat tiedot ostotapahtumista ovat hyvin tarkkoja, ja lähikuukausien aikana poliisi tekee ”erilaisia toimenpiteitä” rikosepäilyihin liittyen, tiedotteessa kerrotaan.

Silkkitiellä kauppaa tehneiden on mahdollista olla itsekin yhteydessä oman alueensa poliisilaitokseen, viranomaiset kehottavat.

”Tämä helpottaa ja nopeuttaa tutkintaprosessia myös epäillyn kannalta.”

Tutkinnassa olevien rikosasioiden poikkeuksellisen suuren määrän vuoksi Syyttäjälaitos on resursoinut juttujen hoitamista varten valtakunnallisen syyttäjäryhmän, joka muodostuu 22 syyttäjästä.