EU:n elvytyspaketista on esitetty arvioi, joiden mukaan siihen sisältyy askel kohti liittovaltiota. Asiasta kysyttiin pääministeri Sanna Marinilta (sd) huippukokouksen alla.

”Itse ajattelen näin, että Euroopan unioni ei ole valmis projekti. Se elää ja kehittyy koko ajan sitä mukaa, kun teemme päätöksiä ja yhdessä viemme asioita eteenpäin”, Marin aloitti vastauksensa.

Varsinaisen elpymisrahaston osalta Marin ei tekisi vielä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, sillä siinä on kyse poikkeuksellisesta ja kertaluonteisesta ratkaisusta.

Sen sijaan elvytyspakettiin liittyvä omien varojen kokonaisuus on Marinin mukaan elementti, joka merkittävästi vahvistaa EU:ta ja vaikuttaa muullakin tavalla kuin vain lyhytaikaisesti. Uusiin EU:n omiin varoihin viitaten Marin huomautti, että Suomi ei voi vielä sitoutua kokonaisuuksiin, joista ei vielä ole selkeää käsitystä.

”Mutta on tässä elementtejä, joilla pyritään vahvistamaan Euroopan unionia ja tietenkin monessa suhteessa sille on varmasti myös tarve. Me näemme maailman, joka polarisoituu ja tulee uudenlaisia erittäin voimakkaita jakolinjoja. Kyllä Euroopankin pitää yhdessä pystyä olemaan vahva tässä muuttuvassa maailmassa ja osoittaa yhtenäisyyttä.”

Uusien EU-verojen käyttö on ollut vahvasti esillä elvytysrahaston mahdollisena rahoituskeinona. EU:ssa pohditaan elvytyspakettia varten otettavien lainojen takaisinmaksua uusilla EU-veroilla: päästökaupan laajentamisella, hiiliverolla, digiverolla, muoviverolla ja verottamalla suuryritysten toimintaa.

Marinin mukaan muoviverolle Suomi on jo näyttänyt vihreää valoa.

EU:n verotusoikeus olisi iso periaatteellinen muutos. Toisaalta vaihtoehtona olisivat jäsenmaksujen kasvattaminen ja leikkaukset.

