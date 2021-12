Pääministeri Sanna Marin (sd) on kommentoinut lauantaisesta ravintolaillastaan noussutta kohua medialle eduskunnassa. Marin jatkoi illanviettoa saatuaan kuulla altistumisestaan koronalle, vaikka valtioneuvoston ohjeistuksen mukaan hänen olisi tullut välttää kontakteja tiedon saatuaan.

”On selvinnyt, että minulle ei henkilökohtaisesti ole tuota ohjeistusta toimitettu”, Marin kommentoi 26.11. annettua valtioneuvoston päivitettyä yleisohjeistusta altistumistilanteista.

”Se on kyllä tullut sihteereille, mutta sitä ei ole minulle välitetty. Se ei kuitenkaan ole mikään syy, minun olisi tullut olla tietoinen tuosta ohjeistuksesta ja itse kannan vastuun siitä.”

Tiedonkulun ongelmia ja ohjeistusta altistumistilanteissa käydään läpi tänään hallituksen ja valtioneuvoston piirissä, Marin kertoi. Tällä hetkellä ohjeet eivät ole täysin selkeitä, pääministeri sanoi.

Marin toisti aiemmin esittämänsä pahoittelun, että hänen olisi tullut käyttää parempaa harkintaa ja ymmärtää varmistaa puhelimitse saamansa ohje vielä uudelleen. Hän kuvasi tietokatkoksen luomaa tilannetta erittäin valitettavaksi.

”Pyydän anteeksi omaa käytöstäni ja toimintaani. En ole toiminut tässä parhaalla mahdollisella tavalla.”

Marin ei saanut valtioneuvoston tarkennettua ohjetta lauantai-iltana, koska hänellä oli mukanaan vain toinen virkapuhelimensa. Ohje kontaktien välttämisestä tuli valtioneuvoston puhelimeen, jota Marinilla ei ollut mukana. Sen sijaan aiemman virheellisen tiedon, että kontakteja ei tarvitsisi välttää, hän sai valtiosihteeriltään eduskunnan puhelimeen.

”Ymmärrykseni on, että hän [valtiosihteeri Henrik Haapajärvi] on olettanut, että minulla on molemmat puhelimet mukana. Tässä on ilmeisesti ollut tietokatkos”, Marin kommentoi syytä siihen, ettei päivittynyt tieto saavuttanut häntä.

Uusi Suomi kysyi Marinilta, saavatko valtiosihteeri Haapajärvi ja muu avustajakunta jatkaa tehtävissään.

”Minä itse vastaan omasta toiminnastani”, Marin totesi.

Pääministeri toivoi, että kohu ei vaikuta valtioneuvoston koronapolitiikan uskottavuuteen. Hän kertoi myös informoineensa hallituksen johtoviisikkoa ja sdp:n puoluejohtoa sekä eduskuntaryhmää viikonlopun tapahtumista.

Tästä on kyse

Pääministeri Marinin ja valtioneuvoston kanslian toiminta perjantain altistumistilanteen jälkeen on puhuttanut suomalaisia viikonlopusta lähtien. Marin jatkoi lauantaina ravintolailtaansa yökerhossa, vaikka oli kuullut altistuneensa koronavirukselle perjantaina tavattuaan ministeri Pekka Haaviston (vihr).

Kahdesti rokotettuja oireettomia ei aseteta Suomessa karanteeniin altistumisen vuoksi eikä yleisesti myöskään testata. Valtioneuvoston kanslia oma ohjeistus sen sijaan suosittaa välttämään kontakteja ”heti kun tieto altistumisesta on saatu”.

Marin on kertonut saaneensa tästä poikkeavan ohjeen valtiosihteeriltään, ja myöhemmin lähetetty tarkennettu ohjeistus ei pääministeriä enää tavoittanut illan aikana. Syy tähän oli se, että pääministeri Marinilla oli ravintolassa mukanaan vain eduskunnan virkapuhelimensa, ei valtioneuvoston puhelinta.

Saatuaan tiedon uudesta ohjeesta sunnuntaina pääministeri eristi itsensä ja hakeutui koronatesteihin sunnuntaina ja maanantaina. Saatuaan molemmista negatiiviset tulokset hän palasi lähitöihin tiistaina.