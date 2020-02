Ilmavoimien HX Challenge -testitapahtumassa arvioidaan nyt viidettä ja viimeistä monitoimihävittäjäkandidaattia.

Lentokonevalmistaja Boeing toi ilmavoimien HX Challenge -testitapahtumaan Satakunnan lennoston tukikohtaan Pirkkalassa kolme koneyksilöä: F/A-18 Super Hornetin yksipaikkaisen E-version, kaksipaikkaisen F-version sekä koneen elektronisen sodankäynnin erikoisversio EA-18G Growlerin.

"Tarkoituksenamme on lentää kuusi koelentoa, joista jokaisessa on kaksi konetta", Boeingin HX-kampanjan johtava koelentäjä Alan Bradford kertoi lehdistötilaisuudessa.

Bradfordin mukaan kaksipaikkaista F-versiota lentää suomalainen lentäjä koneen etuistuimelta. Yhdysvaltalaislentäjä on mukana siis takapenkin miehenä.

Kaksipaikkaista elso-kone Growleria lentää yhdysvaltalainen miehistö. Bradfordin mukaan Growlerin kyvykkyyttä testataan ilmasta maahan -ominaisuuksia mittaavalla koelennolla.

Suomeen tulleet Super Hornetit ovat käytännössä upouusia, tuotantolinjalta tulleita koneita. Growlerkin on verraten uusi koneyksilö.

Tätä aiemmin HX Challengen testeissä vain ranskalaista Dassault Rafalea suomalaiset ohjasivat etuistuimelta – tosin Suomen-testivaihetta edeltävissä, ulkomailla suoritetuissa esitesteissä suomalaispilotit ovat lentäneet kaikkia neljää kaksipaikkaista versiota (poikkeuksena F-35, josta on vain yksipaikkainen versio) etuistuimelta käsin.

Kuten muutkin HX-kandidaatit, Super Hornet ja Growler eivät ole Suomessa siinä konfiguraatiossa, jossa ilmavoimille koneet vuodesta 2025 alkaen toimitettaisiin. Super Hornetiin on tulossa laaja Block 3 -teknologiapäivitys, johon kuuluu muun muassa uusi ohjaamoteknologia sekä päivitetty aerodynamiikka. Vastaavasti Growlerista on tulossa Block 2 -versio, jossa on Super Hornetin Block 3 -päivitysten lisäksi kohennettu elso-taistelukykyä.

HX-Challenge-mediapäivä 5: Boeing F/A-18 Super Hornet esittelyssä Pirkkalan lentotukikohdassa ke 19.2.2020. Yksipaikkainen kone. Kuva: Ossi Ahola

Lehdistötilaisuudessa Boeingin edustajat korostivat Super Hornetiin siirtymisen olevan sangen vaivatonta - Suomen ja Sveitsin hävittäjähankkeita johtavan Alain Garcian mukaan Suomen nykyisestä Hornet-infrastruktuurista 60 prosenttia soveltuu sellaisenaan myös Super Hornetilla operointiin.

Garcia painotti myös koneen alhaisia operointikustannuksia.

"Super Hornetilla on lennetty yhteensä kaksi miljoonaa tuntia, me tiedämme kyllä, missä kustannukset piileskelevät", Garcia vakuutti.

Kysyttäessä koneen käyttöiästä Boeingin edustajat kertoivat uskovansa, että Yhdysvallat tilaa vielä lisää Super Hornet -kalustoa nykyisenkin tilauskannan jatkoksi. Lisäksi vanhempien Super Hornetien muokkaustyö uuteen Block 3 -standardiin jatkuu 2030-luvulle asti.

Lentokonevalmistaja tavoittelee lisätilauksia myös Sveitsin, Kanadan, Saksan ja Intian markkinoilta.

Ilmavoimien toiveen mukaisesti Boeingin edustajat eivät tarkasti avanneet tarkennetun tarjouspyyntövastauksensa sisältöä. Boeingin teollisen yhteistyön johtaja Maria Laine kertoo kuitenkin, että koneiden loppukokoonpano Suomessa on edelleen optioiden joukossa.

"On sitten asiakkaan päätös onko se tarpeellista. Se [kokoonpano] on jo kerran tehty, ja koneet ovat kuitenkin samaa perhettä."

Suurin osa ilmavoimien nykyisistä Horneteista koottiin Patrian tehtailla Suomessa.

Seuraavaksi HX-ohjelmassa siirrytään HX Challengessa saatujen tietojen analysointiin. Nyt kerätty data on tärkeässä osassa ilmavoimien myöhemmin tänä vuonna suoritettavissa simulaatioissa ja laajemmissa sotapeleissä.