Helsingin kaupungin ja HUSin tiedotustilaisuudessa tiistaina koronaepidemiatilanteesta puhuivat Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) ja HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen.

Sairaalahoidon tarve HUS alueella on kasvanut, ja joukko huolestuttavia tartuntatapauksia on ilmennyt ikääntyvien ja kodittomien keskuudessa.

Vapaavuoren mukaan tartunnan jäljitys uhkaa pahasti ruuhkautua, ja paikoitellen nyt on 3,5 vuorokauden viive, ennen kuin tartunnan jäljitys pystytään aloittamaan. Jäljitys pitäisi saada aloitettua vuorokaudessa, mutta tartuntamäärien kasvu ja altistusten kasvu näkyy jäljityksessä.

”Näistä seuraa, että nyt otetaan käyttöön huomattavasti järeämpiä otteita. Olen keskustellut näistä HUSin johdon kanssa, on kaksi koordinaatioryhmää ja THL:n kanssa ja Espoon kaupungin ja Vantaan kaupunginjohtajan kanssa. Meillä on yhteinen näkemys siitä, että tämän viikon koronakoordinaatioryhmään tehdään esityksiä, jotka tarkoittavat käytännössä sitä, että otamme käyttöön kaikki toimet jotka ovat kaupunkien toimivaltuuksien piirissä.”

Tämä tarkoittaa, että kaikki julkiset palvelutilat suljettaisiin, joita ovat esimerkiksi kirjastot, uimahallit, liikunta- ja palloiluhallit. Lisäksi kaikki yleisötilaisuudet kiellettäisiin. Toisen asteen opetus siirtyisi etäopetukseen. Varhaiskasvatus- ja peruskoulu jatkuisi kuitenkin vielä lähiopetuksena.

Konkreettisia päätöksiä on tarkoitus tehdä torstaina, ja saada toimet käyttöön mahdollisimman nopeasti. Rajanvetotapauksia liittyy vielä siihen, miten esimerkiksi lasten ja nuorten harrastuksiin suhtaudutaan. Lisäksi auki on vielä, kuinka pitkään rajoitukset jatkuisivat.

”Tarvitsemme kunnon herätyksen, asteittainen toimiminen ei tunnu riittävän. Otamme kerralla käyttöön käytännössä koko keinoarsenaalin, joka leviämisvaiheeseen liittyen on määritelty ja joka on toimivaltuuksien piirissä”, Vapaavuori sanoo, ja toteaa, että vielä tiukemmat toimenpiteet vaativat valtiovallan toimenpiteitä.

Tarkoitus on, että ”muutaman viikon tehokuurilla” tilanne saataisiin hallintaan, mutta pitemmät rajoitukset ovat mahdollisia.

Vapaavuori korostaa, että nyt on tosi kyseessä.

”Vaikka moni on noudattanut suosituksia esimerkiksi maskien käytössä, liian moni ei ole näin tehnyt.”

HUSin Tuominen: ”Vetoan nyt oikeasti kaikkiin”

Viimeisen viikon aikana tartuntojen määrässä on tapahtunut melkoinen hyppy, ja muutosvaihe on nyt HUSin toimitusjohtajan Juha Tuomisen mukaan edessä.

Tuomisen mukaan ihmiset menevät hyvin testiin ja testeihin pääsee nyt myös hyvin, mutta positiivisten testin määrä on kasvanut. Toinen huolestuttava asia on se, että yli 40 -vuotiaiden ryhmässä tartuntojen määrässä on tapahtunut erittäin suuri muutos. Se merkitsee myös lisääntyvää sairaala- ja tehohoidon tarvetta.

”Viimeisen vuorokauden aikana HUS:ssa lisääntyneet 15 prosentilla, 5 potilasta on nyt tehohoidossa ja 40 potilasta sairaalassa. Myös alueen kuntien määrät näissä ovat nousseet, ja muutos alkanut viime viikon lopulta. Nousua on vielä tapahtumassa lisää”, sanoo Tuominen.

Tuomisen mukaan tilanne on huolestuttava ja tarvitaan järeämpiä toimia.

”Vetoan nyt oikeasti kaikkiin, käyttäkää maskia, pitäkää etäisyyttä ja peskää käsiä. Etäisyyden lisäämisellä ja kontaktien määrän vähentämisellä saadaan tilanne hallintaan”, Tuominen sanoo.