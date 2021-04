K-ryhmä ei suunnittele Veikkauksen pelikoneiden poistamista myymälöistään, kertoo K-Market -ketjun operatiivinen johtaja Teemu Naumanen. Ruokakauppaketju Lidl ilmoitti torstaina poistavansa Veikkauksen peliautomaatit kaikista myymälöistään kuluvan vuoden aikana.

”Tällä hetkellä suunnitelmia pelikoneiden sulkemiseksi ei ole”, sanoo K-Market -ketjun Naumanen.

”Yleisellä tasolla pelikoneet ovat osa laajempaa palvelukokonaisuutta, jota asiakkaat meiltä odottavat. Jatkamme työtä vastuullisen pelaamisen edistämiseksi.”

Naumanen huomauttaa, että pelihaittojen vähentämiseksi on tehty suuria muutoksia aivan lähiaikoina. Veikkauksen pelikoneisiin on esimerkiksi lisätty tunnistautumispakko ja asiakkaat voivat määritellä itselleen pelirajoituksia. Veikkaus on edellyttänyt pakollista tunnistautumista myyntipaikkojen peliautomaateilla tammikuusta alkaen.

Muutosten vaikuttavuudesta ei ole tällä hetkellä tietoa, sillä pelikoneet ovat olleet suljettuina koronapandemian takia. Naumasen mukaan K-ryhmä odottaa selvitystä muutosten vaikuttavuudesta.

”Uskomme että muutoksilla on vaikutusta pelihaittoihin. Haluamme nähdä niiden vaikutukset.”

Ei keskitettyä linjausta

Pelikoneiden sijoittamisesta eri toimijoille päättää Veikkaus.

Naumasen mukaan kauppias-vetoisessa ketjussa kauppiasyrittäjät tekevät päätökset pelikoneista suoraan Veikkauksen kanssa itsenäisesti. K-ryhmä päättää pelikoneista vain K-Citymarketeissa.

”Kun on kyse kauppias-yrittäjävetoisesta toimintamallista, ei sitä (pelikoneiden poistamista) sillä tavalla keskitetysti voida linjata. Tilanne on erilainen sen suhteen (verrattuna Lidliin) ”, Naumanen huomauttaa.

Tällä hetkellä K-ryhmällä on yhteensä noin 2 000 pelikonetta kaikissa myymälöissään. Naumanen ei kerro pelikoneiden taloudellisista vaikutuksista. Pelikoneiden määrä on vähentynyt 40 prosenttia viime vuoden aikana Veikkauksen päätöksestä.

Näin kommentoi Veikkaus

Veikkauksen suunnittelu- ja kehitysjohtajan Marko Peltokorven mukaan Lidlin päätös poistaa peliautomaatit myymälöistään on harmillinen ennen kaikkea Lidlissä asioineiden pelaaja-asiakkaiden kannalta.

”Sinänsä Lidlin peliautomaatit edustivat hyvin pientä osuutta Veikkauksen asiamieskanavan pelikatteesta, joten voi sanoa, että suora bisnesvaikutus on hyvin katettavissa”, Peltokorpi kommentoi. Euromääräistä menetystä Veikkaukselle hän ei kommentoi.

Lidl kertoi tiedotteessaan, että yhtiön Veikkauksen pelikoneista vuosittain saama provisio oli ”miljoonaluokkaa”. Lidl-myymälöissä on noin 250 Veikkauksen peliautomaattia eli vajaat 2,5 prosenttia Veikkauksen hajasijoitetuista automaateista.

Peltokorpi sanoo, että Veikkauksen myyntipaikkaverkostossa muutoksia tapahtuu jatkuvasti.

”Tämä on tietysti vähän isompi yksittäinen muutos.”

Veikkaus: Muut tuskin lähtevät Lidlin kelkkaan

Veikkaus vähensi hajasijoitettujen peliautomaattiensa määrää viime vuonna aiemman päätöksensä mukaisesti 40 prosentilla. Sen vuoksi kysyntää lisäsijoittamiselle on Peltokorven mukaan runsaasti.

”Tällaista kehitystä ei ole ollut nähtävissä, että tämä [Veikkaus-pelikoneista luopuminen] olisi yleistymässä. Päinvastoin, kumppanit ovat kokeneet nämä rahapelaamisen vastuullisuuden lisäämiseksi tehdyt toimet hyviksi ja ovat olleet mahdollistamassa pakollisen tunnistautumisen käyttöönottoa, joka on tämän vuoden alussa peliautomaateille tuotu.”

Veikkauksella on nyt noin 10 500 hajasijoitettua peliautomaattia.

”Veikkauksella ei ole suunnitelmia proaktiivisesti lähteä niiden määrää vähentämään. Olemme sen ison noin 40 prosentin vähennyksen tehneet luvatusti viime vuoden kuluessa. Ja se on toistaiseksi se taso, joka meille Suomeen on määritelty.”

Esimerkiksi S-ryhmästä tai Keskosta ei hänen mukaansa ole kuulunut viitteitä siitä, että ne olisivat tekemässä Lidlin kaltaista päätöstä.

”Tietysti haluamme, että hyvä kumppanuus keskeisten yhteistyökumppaneidemme kanssa jatkuu, ja niin kuin sanottu, mitään viitteitä tämän tyyppisen yleistymisestä ei ole ollut nähtävissä.”