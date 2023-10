Kuva: Karoliina Vuorenmäki

Suomen hallituksella on kunnianhimoinen tavoite 100 000 uudesta työllisestä. Tällä tavoitteella perustellaan nyt tekeillä olevia suuria muutoksia työelämään. Reformilistalla on niin ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastuksia kuin indeksijäädytyksiä, ja useille uudistuksille valtiovarainministeriö onkin laskenut selvät työllisyysvaikutukset. Laskelmissa on ynnätty yhteen noin 70 000 työllistä lisää.

Puuttuvat työlliset odotetaan saatavan muilla työelämän uudistuksilla. Näiden osalta työllisyystavoitetta havitellaan täyttyväksi myös vahvasti mututuntumalla, eli toimilla, joiden todellisia vaikutuksia ei voida todentaa.

Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhanen kertoi Talouselämän haastattelussa jo viime viikolla, että esimerkiksi määräaikaisten työsuhteiden solmimisen helpottamisella ei ole tutkimuksissa havaittu olevan työllisyysvaikutusta. Sama on tilanne irtisanomissuojan heikentämisen kohdalla. Molemmat uudistukset saattavat lisätä rekrytointeja, mutta todennäköisesti ne lisäävät myös irtisanomisia. Ensimmäisen sairauspäivän palkattomuudenkaan osalta ei ole tutkimusnäyttöä siitä, että se lisäisi työllisyyttä.

Työministeri Arto Satonen myönsi aiheesta kysyessä, että työllisyysvaikutusten arviointi etukäteen on vaikeaa, mutta hänestä ”kuulostaa erikoiselta”, jos työnantajariskin pienentäminen ei vaikuttaisi työllisyyteen.

Hallituksen työmarkkinauudistuksia on kannattanut erityisesti Suomen Yrittäjät. Uudistusten taustalla on toki kannatettava halu kannustaa yksin- ja pienyrittäjiä palkkaamaan se ensimmäinen tai toinen työntekijä.

Kummallista onkin sen takia, että myöskään Suomen Yrittäjissä ei pystytä antamaan minkäänlaista arviota tai laskelmaa siitä, montako uutta työpaikkaa työnantajariskin pienentäminen toisi.

Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen kommentoi haastattelussa, että yrittäjäkentässä ”tiedetään ongelmat”, jotka ihmisten palkkaamista pieniin yrityksiin hidastavat. Järjestö on myös kysynyt jäseniltään, mitkä hallituksen toimet kannustaisivat työllistämään. Tämä kysely ei vielä kerro siitä, aikovatko yrittäjät todella työllistää enemmän ja kuinka paljon, jos työntekijän palkkaamisen riski pienenee.

Sen sijaan yrittäjäjärjestö on lähtenyt tukemaan hallituksen työelämäreformeja kyselytutkimuksilla, joissa työelämässä olevilta ihmisiltä on kysytty esimerkiksi sitä, ovatko he havainneet työkavereiden ”saikuttavan” ilman todellista sairautta. Kohuhan siitä nousi, sillä kollegan sairauden asteen arviointiin paras taho on lääkäri, ei työkaveri. Vallalla on omituinen kyttäyskulttuuri, jos kollegat laitetaan arvioimaan toistensa terveyttä.

Samasta aineistosta löytyi materiaali Yrittäjien toiseenkin tiedotteeseen, jonka mukaan 60 prosenttia suomalaisista on nähnyt työelämässä tilanteen, jossa jonkun työntekijän irtisanominen olisi ollut koko työyhteisön etu. Tämäkin tulos on toki kiinnostava ja herättää tunteita, mutta nostattaa myös kysymyksen: onko kollega paras henkilö arvioimaan, kenelle pitää antaa potkut?

Suomen työmarkkinoille tarvitaan lisää joustoa ja rakenteellista uudistamista. Suurten muutosten tekemisen taustalla soisi olevan tarkkoja laskelmia ja tutkittua tietoa, ei mututuntumaa ja uskomuksia.