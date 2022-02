Danske Bankin pääanalyytikon Minna Kuusiston mukaan markkinat eivät toistaiseksi hinnoittele suursotaa Ukrainaan tai Euroopan turvallisuustilanteen perinpohjaista järkkymistä.

”Näyttäisi siltä, että markkinoilla joko edelleen uskotaan diplomaattisen ratkaisun mahdollisuuteen tai sitten lännen kaikkia pakoteuhkauksia ei ehkä pidetä uskottavina”, Kuusisto kirjoittaa markkinakommentissaan tiistaina.

Kuusiston mukaan toistaiseksi ainoastaan ruplasidonnaiset varallisuuslajit ovat olleet selvässä laskussa. Venäjän pörssi laski maanantaina 10 prosenttia, ja lasku on jatkunut tiistaina. Kuusiston mukaan ruplan kurssi on kuitenkin pitänyt vielä pintansa melko hyvin.

Yhdysvaltojen odotetaan kertovan uusista Venäjän vastaisista pakotteista vielä tiistai-iltana, kun Venäjä ilmoitti maanantaina tunnustavansa Ukrainan kapinallisalueiden itsenäisyyden. Myös EU on viestinyt olevansa valmis reagoimaan nopeasti.

Kuusiston mukaan diplomaattisten ponnisteluiden kariutuminen voisi säikäyttää markkinat, jos esimerkiksi torstaille suunniteltu Yhdysvaltojen ja Venäjän ulkoministerien tapaaminen ei toteudu.

Pörssilasku ensireaktiona

Danske Bank arvioi, että laajamittaisen sodan riski Ukrainassa on kasvanut ja että diplomaattinen ratkaisu näyttää yhä epätodennäköisemmältä.

”Mikäli länsi ja Venäjä jatkavat neuvotteluita ja laajempi konflikti vältetään, markkinoilla tuskin nähdään enää merkittäviä reaktioita. Pientä helpotusta saatetaan nähdä pörsseissä ja rupla voi hieman vahvistua”, Kuusisto arvioi.

Kuusiston mukaan suursodan syttyminen sen sijaan horjuttaisi markkinoita laajasti.

”Sijoittajat hakeutuisivat turvallisina pidettyihin omaisuuslajeihin kuten valtionlainoihin ja kultaan”, Kuusisto sanoo.

”Osakemarkkinat todennäköisesti laskisivat ensireaktiona, mutta pidempiaikaisia vaikutuksia nähtäisiin ehkä vain Venäjän pörssissä ja sellaisten yhtiöiden osakekursseissa, joilla on tiiviitä Venäjä-kytköksiä.”

Sota heikentäisi euroa

Kuusisto muistuttaa Venäjän-kauppaa käyvien yritysten aseman voivan hankaloitua myös Suomessa, jos länsi asettaa suoria kauppapakotteita tai kohdentaa sanktioita esimerkiksi Venäjän rahoitussektorille siten, että rahaliikenne Venäjän ja ulkomaiden välillä vaikeutuisi.

Kuusisto kehottaa muitakin ulkomaankauppaa käyviä yrityksiä varautumaan mahdollisiin valuuttakurssien heilahteluihin.

”Suursodan syttyessä euro todennäköisesti heikkenisi dollariin nähden ja pohjoismaiset valuutat vastaavasti euroon nähden,” Kuusisto muistuttaa.

Yleisen riskinottohalukkuuden vähenemisellä markkinoilla on tapana heikentää euroa ja pohjoismaisia valuuttoja.

Euro heikkenisi dollariin nähden myös siksi, että Eurooppa on Yhdysvaltoja riippuvaisempi venäläisestä öljystä, jonka hinta todennäköisesti nousisi konfliktin seurauksena. Euroopan kaasuriippuvuus Venäjästä on myös konkreettinen riski.

”Pahimmillaan Euroopassa saatettaisiin nähdä sähkökatkoja, jos Venäjä pistäisi kaasuhanat täysin kiinni”, Kuusisto arvioi.

Mitä tekee EKP?

Kuusiston mukaan suursota heikentäisi euroalueen talouden kasvunäkymiä ja todennäköisesti lisäisi hintapaineita. Kuusisto muistuttaa, että myös Euroopan keskuspankki seuraa tilannetta tarkkaan. Tällä hetkellä EKP:ltä odotetaan rahapolitiikan kiristystä ja ensimmäistä koronnostoa loppuvuodesta.

”Pandemia on ehkä väistymässä, mutta tilalla on suursodan uhka. Tuntuu, että pysyvää on enää epävarmuus”, Kuusisto sanoo.

