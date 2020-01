Entistä huippukoripalloilijaa Kobe Bryantia kuljettanut helikopteri putosi amerikkalaislähteiden mukaan erittäin huonoissa näkyvyysoloissa Los Angelesin alueella sunnuntaiaamuna Yhdysvaltain länsirannikon aikaa. Kone törmäsi kovalla nopeudella kukkulan rinteeseen Calabasasissa Los Angelesin luoteispuolella. Onnettomuudessa sai surmansa 9 henkeä.

Bryant käytti helikopteria usein välttääkseen Los Angelesin pahoja liikenneruuhkia ja oli tiettävästi matkalla koripalloharjoituksiin onnettomuuden tapahtuessa.

Kopteri oli lennonjohdon varoitusten mukaan lentänyt liian matalalla ja sitä oli varoitettu lentokorkeudesta. Näkyvyys oli Los Angeles Timesin mukaan sumun takia niin huono, etteivät esimerkiksi poliisin helikopterit lentäneet lainkaan. LAPD:n koptereiden pilvikattominimi on 243 metriä ja näkyvyysvaatimus vähintään 3,2 kilometriä.

Tällä hetkellä onnettomuuden todennäköisimpänä syynä pidetään huonoa säätä. Mekaanisen vian osuutta kaksimoottorisessa Sikorsky S-76B -kopterissa pidetään epätodennäköisenä. Mahdotonta se ei toki ole.

Muistetaan Suomessa Copterlinesta ja onnettomuudesta

Onnettomuudessa tuhoutunut Sikorsky S-76B oli valmistettu 1991. Kopteri on samantyyppinen kuin Copterlinen Tallinnan reittilennoilla aikanaan käyttämä kopteri S-76C. Sikorsky on nykyään Lockheed Martinin omistuksessa. Se osti Sikorskyn vuonna 2015.

Sikorsky S-76 esiteltiin vuonna 1977. Siitä on tehty sen jälkeen useita päivitysversioita. Kaikkiaan kopterin eri malliversioita on tehty 875 kappaletta, josta 103 on onnettomuuskopterityyppiä S-76B. Sikorskyn mukaan kopterityypillä on takanaan 7,4 miljoonaa lentotuntia. Onnettomuuksia kopterityypillä on tapahtunut 5.

Kopterityyppi on alun perin suunniteltu kovien olosuhteitten offshore-käyttöön esimerkiksi öljylauttojen huoltotehtävissä sekä vaativissa pelastustehtävissä. Lisäksi sitä käytetään runsaasti siviililentoliikenteessä.

Suomessa Sikorsky S-76C+ tuli tunnetuksi Copterline-yhtiön Tallinnan reittilentokopterina. Kyseistä versiota on tiettävästi valmistettu 35 kappaletta.

Copterline operoi Tallinnan-reittiä vuosina 2000-2008 kahdella kopterilla. Vuonna 2005 toinen koptereista putosi Suomenlahteen Tallinnan edustalla teknisen vian takia surmaten 14 ihmistä.

Yhtiö myi jäljelle jääneen kopterinsa 2006 ja yritti jatkaa toimintaa uudella AgustaWestland-kalustolla, mutta toiminta ei kannattanut. Copterline haettiin konkurssiin helmikuussa 2010.

Sikorsky S-76 (Tiedot S-76C+ -mallista) Pituus:16 m Leveys: 3 m Maksimipaino: 5 300 kg Huippunopeus: 287 km/h Toimintamatka: n. 760 km Suurin lentokorkeus: 4,2 km Moottori: kaksi 688 hv turbiinimoottoria Yhteisteho: 1376 hv Pääroottorin halkaisija: 14,4 m

