Hallituspuolue vasemmistoliiton sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen avaa hallituksen erimielisyyttä potilasturvallisuuslaista, joka on herättänyt paljon keskustelua. Laki mahdollistaisi henkeä ja terveyttä uhkaavien lakkojen rajoittamisen ja työntekijöiden määräämisen töihin.

Taustalla ovat Tehyn ja SuPerin ilmoittamat lakot.

Hoitajaliittojen ”pakkolakina” tyrmäämä esitys ei saa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän tukea, mutta ministeri Sarkkinen kertoo silti äänestävänsä sen puolesta tänään valtioneuvoston istunnossa. Tilanne on poikkeuksellinen ja voisi pahimmillaan johtaa hallituskriisiin.

”Hyväksyn suojelutyölakiesityksen tänään valtioneuvostossa, sillä hallituksella on velvoite toimia. Olemme tehneet esitykseen korjausesityksiä ja sitä on muokattu käsittelyn aikana. Esitys vaatii vielä työstämistä, mutta aikapaineen takia se on annettava eduskunnalle”, Sarkkinen selittää Twitterissä.

”Ihmiset eivät saa kuolla lakon takia. Hallituksella on velvollisuus turvata henkeä tilanteessa, jossa henki ja terveys ovat vaarassa jos suojelutyötä ei työtaistelussa anneta.”

Sarkkinen: Kerroin tämän Aki Lindénille

Sarkkisen mukaan vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ei ole hyväksynyt esityksen sisältöä ja aikoo hakea esitykseen muutoksia vielä eduskunnassa. Tämän Sarkkinen on todennut myös lain valmistelusta vastanneelle perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénille (sd), joka ehti ilmoittaa julkisuuteen hallituksen yhteisymmärryksestä.

”Kerroin tämän selkeästi eilen myös esittelevälle ministerille ja olemme tuoneet tämän esille käsittelyn kuluessa.”

”Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä katsoo, että lakko-oikeutta ei voi rajoittaa enempää kuin on aivan välttämätöntä ja katsoo, että esitystä on muokattava tarkkarajaisemmaksi eduskuntakäsittelyssä.”

Sarkkinen toivoo työehtokiistaan mahdollisimman pikaista sopua, joka olisi ”ainoa kestävä ratkaisu kriisiytyneeseen tilanteeseen”.

Poikkeuksellista tilannetta kommentoi tänään myös Strasbourgissa vieraillut pääministeri Sanna Marin (sd). Hänen mielestään on selvää, että hallituspuolueet noudattavat yhdessä sovittuja pelisääntöjä. Hän on keskustellut aiheesta vasemmistoliiton puheenjohtajan, opetusministeri Li Andressonin kanssa.

LUE SEURAAVAKSI: