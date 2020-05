Euroopan Suunta -podcastin erikoishaastattelussa Euroopan unionin kansainvälisien kumppanuuksien komissaari Jutta Urpilainen käsittelee ajankohtaista koronavirustilannetta ja käy läpi muistojaan politiikan aallokoista vuosien varrelta.

”Näyttää siltä, että akuutti terveyskriisi, jonka keskellä Euroopan unionin jäsenmaat ovat viime kuukausina painineet, niin sen osalta näkyy valoa tunnelin päässä ja rajoituksia on pystytty lähtemään purkamaan”, komisaari Urpilainen sanoo.

Euroopan suunta -ohjelmasarja Euroopan suunta -podcast on keskusteluohjelmien sarja, jonka tuottaa Eurooppalainen Suomi ry. Podcast-sarja julkaistaan Uuden Suomen verkkosivuilla huhti-toukokuussa alkaen keskiviikosta 29.4. 2020. Sarjassa on kymmenkunta jaksoa, joissa ovat vieraina muun muassa komissaari Jutta Urpilainen, europarlamentaarikot Heidi Hautala, Sirpa Pietikäinen, Miapetra Kumpula-Natri ja Henna Virkkunen, eurooppaministeri Tytti Tuppurainen, pormestari Jan Vapaavuori sekä useita muita poliitikkoja ja tutkijoita. Eurooppalainen Suomi ry on voittoa tavoittelematon ja poliittisesti sitoutumaton suomalaisen Eurooppaliikkeen kattojärjestö, ja osa kansainvälistä European Movement Internationalia (EMI). Eurooppalainen Suomi pyrkii toiminnallaan lisäämään kansalaisten aktiivisuutta, keskustelua EU:sta ja eurooppalaisista teemoista sekä lisäämään ja parantamaan kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksia Euroopassa.

Suomen hallitus on tehnyt linjauksen koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten asteittaisesta purkamisesta. Komissaari Jutta Urpilaisen mielestä Suomen toimet ovat hyvin linjassa EU:n oman exit-strategian kanssa. Riskejä on kuitenkin ilmassa, sillä mikäli pandemiaa ei saada maailmalla kunnolla kuriin, voi koronaviruksen toinen aalto tulla Afrikasta ellei EU:n kumppanimaita auteta.

”Kun nyt tässä Afrikan johtajia ja sitten eri kansainvälisten instituutioiden ja järjestöjen johdon kanssa on keskustellut, niin kyllä se hyvin usein kiteytyy näissä varsinkin näissä köyhimmissä maissa siihen kysymykseen, että pitääkö ihmisen valita kuoleeko hän eristyksissä kotona nälkään vai lähteekö hän töihin ja ottaa sen riskin saada korontartunnan niin kyllä hän ottaa sen riskin saada koronatartunnan kuin kuolee nälkään kotiin”, toteaa komissaari Urpilainen.

Kritiikistä Euroopan unionia kohtaan kriisiaikana komissaari Urpilainen toteaa: ”Kollektiivisesti kriisin alussa, me kaikki jäsenmaat ja instituutiotkin ei ymmärretty sitä, miten nopeasti ja miten laajasti tämä kriisi tulee leviämään.”

Komissaari peräänkuuluttaa kriisistä selviämisen jälkeistä selvitystä siitä, missä kaikessa onnistuttiin ja missä epäonnistuttiin. Valtavasti on tehty, mutta varsinkin kriisin alkuvaihe on jotain mistä on otettava opiksi.

”Kukaan meistä ei ole turvassa niin kauan, kun koronavirus elää jossakin päin maailmaa.”

Mutta mitä muistoja komissaari Urpilainen jakaa vuosiltaan kotimaan politiikassa?

