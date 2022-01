Kuhmon syrjäseudulla erämaaympäristössä elävän niin sanotun Saunajärven susilauman kaatolupa herättää laajaa kritiikkiä maa- ja metsätalousministeriötä sekä Riistakeskusta kohtaan.

Koko lauman kaatamisen mahdollistavasta poikkeusluvasta kertoi Helsingin Sanomat. Useat poliitikot kommentoivat tapausta järkyttyneinä. Kaatoluvan peruste eivät ole lauman mahdollisesti aiheuttamat haitat, vaan perusteet ovat kannanhoidollisia.

Riistakeskuksen lupahallintopäällikkö Marko Paasimaa sanoo HS:lle, että osittain Venäjällä liikkuvaa kahdeksanpäistä laumaa ei lasketa mukaan Suomen viitearvoon, joten lauman kaataminen ei näy Suomen susilaumatilastoissa. Näin ollen kyseisen lauman ”vaikutus [susikannan] suojelun suotuisaan viitearvoon on vähäisin”.

”Ymmärrän, että elinvoimaisen susikannan ja Suomen laajan haja-asutuksen ja metsästysharrastuksen yhteensovittaminen on monisyinen haaste. Mutta tällaista päätöstä en ymmärrä kyllä lainkaan, aivan käsittämätöntä”, vihreiden varapuheenjohtaja Atte Harjanne tviittaa juttuun viitaten.

”Tämän jutun perusteella syntyy kuva, että tässä kaikessa on kyse jonkinlaisesta symbolipolitiikasta, eläinten kustannuksella. Perustelut eivät vakuuta lainkaan eivätkä liity niihin argumentteihin mitä julkisuudessa pääosin on esitetty kaatolupien puolesta”, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kirjoittaa.

Kriittinen on myös vasemmistoliiton kansanedustaja, Animalian entinen toiminnanjohtaja Mai Kivelä.

”Eli susien tappaminen on vain hallintopäätöksiä ja byrokratiaa. Vailla mitään motiivia juuri näitä yksilöitä kohtaan, pitää vaan tappaa kannan tilastoihin, mut niin ettei kuitenkaan haittaa toisia tilastoja”, hän ihmettelee Riistakeskuksen perusteluita.

Hän jatkaa, että syy ”tähän pahuuden banaaliin ilmentymään on uhanalaiseen suteen kohdistettu nk. kannanhoidollinen metsästys, jota ei pitäisi harjoittaa ollenkaan”.

”Aivan käsittämätöntä. MMM [maa- ja metsätalousministeriön] johdolla toteutetaan "kannanhoidollista metsästystä" vaikka Suomen susikantojen suotuisan suojelun tasoa ei ole edes määritelty ja tämä erittäin syrjässä oleva susilauma ei edes ole lähellä mitään ihmisasutusta”, jatkaa vihreiden Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen.

Kahdeksanpäisen lauman kaatoluvan taustalla on maa- ja metsätalousministeriön päätös aloittaa suden niin sanottu kannanhoidollinen metsästys Suomessa tänä vuonna vuosien tauon jälkeen. Kannanhoidollinen lupa on annettu 20 suden tappamiseen.

Päätös on kiistelty, sillä susikannan kestävyyden määrittely on Suomessa vielä kesken. Uhanalainen susi on Suomessa rauhoitettu metsästyslaissa.

