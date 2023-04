Kuva: Outi Järvinen

Markkinoilla on eletty sekavia aikoja. Ensin keskuspankit olivat kuin joulupukkeja ja inflaatio karkasi käsistä. Sitten lahjat vietiin kovakouraisesti pois. Korot ovat nousseet äkkijyrkästi.

Hetken aikaa kuviteltiin, että evoluutio on mennyt eteenpäin, ihmiset voivat elää maapallolla rauhassa ja rakentaa yhdessä globaalia talousjärjestelmää.

Nyt tuntuu, että olemme pohjimmiltaan yhä samanlaisia, reviirejämme merkkaavia elukoita kuin tuhat vuotta sitten. Geopoliittiset riskit ovat täällä taas.

Tähän mennessä Helsingin pörssin ensimmäisen neljänneksen tuloksista on nähtävissä, että liikevaihdot kyllä kasvavat, mutta kustannukset kasvavat vielä nopeammin. Tuloskunto heikkenee. Joiltain syklisiltä yhtiöiltä on nähty melko rumia tulosvaroituksia.

Kurssit ovat yhä vuoden alkua korkeammalla. Viime syyskuun pohjista on noustu noin 15 prosenttia.

Näkymä on sumuinen. Ilmassa on merkkejä käänteestä huonompaan. Sijoittajalla voi tulla mieleen, pitäisikö nostaa kytkintä. Sell in may and go away.

Voittava strategia

Sell in may -strategiassa poistutaan markkinoilta touko–syyskuuksi. Historiassa kesäkuukaudet ovat olleet heikompia kuin talvikuukaudet tuottoindeksillä mitattuna.

Kauppalehden vertailu katsoo menneen 30 vuoden ajalta, miten tuottoa on kertynyt touko–syyskuussa verrattuna loka–huhtikuuhun.

Toisaalta on verrattu myös, miten on käynyt, jos osakkeita on vain pitänyt salkussaan.

Tarkastelussa on käytetty pohjana OMX Helsinki Cap -tuotto -indeksiä, joka mittaa kokonaistuottoa ja huomioi siten myös osinkojen irtoamisen. Kaupankäyntikuluja ja myyntivoittoveroja ei ole huomioitu.

”Sijoittajalla voi tulla mieleen, pitäisikö nostaa kytkintä.”

Jos sijoittaja laittoi osakkeisiin sata euroa vuonna 1993, sijoitus on kasvanut loka–huhtikuun strategialla 5 119 euroon. Touko–syyskuun strategialla satanen on kutistunut samalla ajanjaksolla 72 euroksi.

Kun vertailee jaksoja keskenään, niin 22:na vuotena 30:sta loka–huhtikuu on antanut paremman tuoton kuin touko–syyskuu. Touko–syyskuun tuotto on ollut yhtenätoista vuotena negatiivinen.

Jos on vain pitänyt osakkeita salkussaan, satanen on kasvanut 2 999 euroksi. Vertailun perusteella sell in may -strategia on voittaja.

Koska kesäkuukaudet ovat olleet perinteisesti heikkoja, on aika harkita. Jos on myymässä osakkeita, ne voi olla parempi myydä ennen vappua.

Vaihtoehto pitkäaikaiselle sijoittajalle on laittaa shortsien sijaan ostohousut jalkaan, ja ryhtyä kärkkymään mahdollisesti halventuvia osakkeita.

