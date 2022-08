Puheet Ukrainan ja Venäjän välisistä rauhanneuvotteluista ovat ennenaikaisia, arvioi Eurooppa- ja omistaja­ohjaus­ministeri Tytti Tuppurainen (sd).

Hänen mukaansa eurooppalaisessa keskustelussa on lausuttu Venäjästä paljon ”sisällöltään kevyttä”.

”On sanottu, että sen hyökkäyssota Ukrainaan on päätettävä neuvotteluin. Niin tietysti: ei kukaan usko sodan päättyvän Venäjän ehdottomaan antautumiseen. Mutta sota ei voi päättyä siihen, että Venäjä saa pitää vallattuja alueita ja valmistautua uuteen hyökkäykseen. Puheenvuorot rauhanneuvotteluista ovat joka tapauksessa ennenaikaisia: Venäjä on tehnyt selväksi, ettei se aio aloittaa mitään neuvotteluita, se ei edes teeskentele etsivänsä sovintoa”, hän sanoi puheessaan suurlähettiläspäivillä.

Tuppurainen huomauttaa, että Venäjällä on nyt Euroopan turvallisuusjärjestelmässä samankaltainen paikka kuin Neuvostoliitolla oli kylmän sodan aikana. Hän nostaa esiin Venäjän presidentin Vladimir Putinin aikaisemmat lausunnot.

”Venäjällä on paikka Euroopan turvallisuusarkkitehtuurissa. Tietysti sillä on. On kuitenkin lopulta alettava uskoa, mitä Venäjän johto sanoo ja tekee. Kun V. Putin sanoi Neuvostoliiton hajoamista 20. vuosisadan suurimmaksi geopoliittiseksi katastrofiksi, hän tarkoitti, että se hajoaminen on korjattava. Kun hän sanoi, ettei Ukraina ole kansakunta, hän tarkoitti, että Ukraina on lakkautettava. Kun hän vertasi tätä päivää Pietari Suuren aikaan, hän kertoi, mitä on tulossa.”

”Venäjä on itse ja omasta aloitteestaan asettunut rappiolänttä vastaan ja se on osoittanut olevansa valmis rajattomaan voimankäyttöön. Muun Euroopan on oltava valmis yhteiseen puolustukseen, demokratioidemme ja vapautemme puolustukseen.”

Suomella ei ongelmia Turkin-suhteissa

Suomen turvallisuuspolitiikkaa tulee ministerin mukaan tarkastella suhteessa valtiollisiin uhkatekijöihin ja arvioitava sitä, millä tavoin Suomi varautuu siihen, että Venäjä rajoittaa toimintavapauttamme sotilaallisin toimin. Tuppuraisen mukaan Puolan, Liettuan, Latvian ja Viron vahvuuksina on erinomainen Venäjän-tuntemus.

”Niiden taholta on kuultu kyllä mitä-me-sanoimme -puheenvuoroja, joten niitä ei tarvitse toistaa. Mutta toki heidän analyysinsä on ollut osuva. Näillä mailla ja Suomella yhteinen turvallisuusintressi on hyvin ajankohtainen ja vahva. Venäjän-kysymys on eksistentiaalinen. Suomelle erityisen tärkeä kumppani on Puola. Se on päättänyt vakaasti kehittää puolustustaan. Lisäksi sen ottamat oikeasuuntaiset askeleet oikeusvaltioperiaatteen suhteen ovat huomionarvoisia.”

Ministeri huomauttaa, että Suomen Nato-ratifioinnit ovat edenneet erittäin nopeasti. Erityisenä kysymyksenä on nostettu esiin Turkki, joka ryhtyi aluksi jarruttamaan Suomen ja Ruotsin jäsenyysprosessia.

”Ongelmaksi mainittua Turkkia voimme joutua odottamaan, mutta sen suhteen pitää muistaa malttaa mielensä: meillä ei ole ongelmia Turkin-suhteissa, joten asia ratkeaa varmasti. On myös itsestään selvää, että Suomi tekee ratkaisunsa samalla kuin Ruotsikin. Ruotsi ei ole vieras maa, se on osa meidän omaa historiaamme, identiteettiämme ja sieluamme.”

Naton voima perustuu Yhdysvaltoihin

Puolustusliitto Naton sotilaallinen voima laskettuna puolustusmenoilla tai millä muulla relevantilla tavalla tahansa on Tuppuraisen mukaan suurempi kuin koko muun maapallon, mutta Naton voima perustuu selkeästi sen mahtavimpaan jäseneen, Yhdysvaltoihin. Vielä pari vuotta sitten Ranskan presidentti Emmanuel Macron puhui ”aivokuolleesta” Natosta ja Euroopassa oltiin epävarmoja Yhdysvaltain sitoutumisesta maanosan turvallisuuteen, hän muistuttaa.

Juuri nyt, perusta tuntuu kuitenkin Tuppuraisen mielestä lujalta.

”Nato – ja yhteistyö Euroopan kanssa – on presidentti Bidenin ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähtökohta, ja tuki ulottuu Bidenin demokraattien ohella myös republikaaneihin. Republikaanien valtuuskunnat ovat käyneet Suomessa tukea vakuuttamassa. Itse sain vahvan luottamuksen tunteen tavatessani Washingtonissa hyvin suljetussa tilaisuudessa keskeisiä republikaanisenaattoreita ja muita puolueen raskaan sarjan vaikuttajia. Tuki oli ehdoton.”

Kahdenvälisessä yhteistyössä Iso-Britannia on Tuppuraisen mukaan Suomen tärkeimpiä kumppaneita.

”Sillä on kyvykkyyksiä, joita meiltä puuttuu nyt ja vastakin. Esimerkiksi sen sotilaallinen tiedustelu on maailmanluokkaa. Yhteistyö sopii myös hyvin Naton puitteisiin.”

Myös EU:n keskinäinen solidaarisuus on nyttemmin oikeudellisesti vahvistettu artiklalla 42.7. Sitoumus perustuu jäsenmaiden keskinäiselle solidaarisuudelle, Tuppurainen toteaa.

”Meidän täytyy puolustaa muita jäseniä ja me voimme odottaa tukea muilta.”

