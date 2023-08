Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps), puolustusministeri Antti Häkkänen (kok) ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman keskustelivat torstaina Kotkaniemi-foorumissa turvapaikkapolitiikasta turvallisuuspolitiikan näkökulmasta.

Turvapaikanhakijoita voidaan käyttää myös hybridivaikuttamisen tai -sodan välineinä, kuten nähtiin Valko-Venäjällä vuonna 2021.

”Sellaisessa tilanteessa, jossa valtiollinen toimija pyrkii luomaan maaperää ehkä jollekin vieläkin vakavammalle – eli aloittaa esimerkiksi kyberhyökkäyksillä, siirtoverkkohyökkäyksillä, siirtolaisvirroilla tai muulla, ja luo maaperää horjutukselle – sellaisessa tilanteessa Suomella pitää olla riittävät oikeusvaltion kunnon toimivaltuudet jo valmiiksi lainsäädännössä, joilla me ennalta estämme ja annamme viestin myös, että meillä on riittävät oikeudelliset toimivaltuudet torjua kaikki horjutuspyrkimykset. Meillä on hyvät toimivaltuudet nyt ja erittäin hyvä varautuminen”, Häkkänen sanoi.

Lindtman sanoi, että myös muut kuin sotilaalliset tavat horjuttaa yhteiskuntaa tulisi tilkitä.

”Yksi skenaario on se, että Venäjä pyrkii hybridivaikuttamaan tuomalla siirtolaisia rajalle. Tai toinen ihan varteenotettava skenaario, josta saimme pienen välähdyksen, joka olisi ollut mahdollista juhannuksena, että Venäjällä tapahtuu sisäinen muutos, joka tuo valtavasti pakolaisia meidän rajalle.”

Keskustelussa sivuttiin myös Ruotsia. Siellä turvallisuustilanne on heikentynyt, minkä seurauksena Ruotsi on kertonut kiristävänsä rajavalvontaa. Pääministeri Ulf Kristerssonin mukaan henkilöitä, joilla on vain löyhä suhde Ruotsiin, ei päästetä maahan tekemään rikoksia tai hyökkäämään Ruotsin turvallisuusetuja vastaan.

Halla-aholta kysyttiin keskustelussa Ruotsiin viitaten, voidaanko turvapaikanhaku Suomen rajalla estää.

”On olemassa erilaisia pikakäsittelymenetelmiä erilaisissa maissa, mutta turvapaikanhakuoikeus on sinänsä loukkaamaton. Eli ei voida estää henkilöä jättämästä turvapaikkahakemusta”, Halla-aho sanoi.

”Tämä ei oikeastaan ole mikään ongelma, että kaikilla on oikeus hakea turvapaikkaa. Mutta silloin meidän pitää myös hyväksyä se, että turvapaikkajärjestelmää käytetään erinäisistä syistä väärin. Takana voi olla valtiollisia toimijoita, kuten epäilemättä oli Valko-Venäjän tapauksessa. Tai kyseessä voi olla se, että pyritään kiertämään maahanmuuttolainsäädäntöä – vaikkapa työperäistä maahanmuuttolainsäädäntöä – hakemalla turvapaikkaa, vaikka tiedetään, ettei ole edellytyksiä kansainvälisen suojelun saamiseen. Suomessa ongelmana on se, että meillä on, kuten edustaja Zyskowicz mielellään usein toistaa, tietynlainen talebanistinen suhtautuminen tiettyihin perusoikeuksiin. Ne on säädetty tappiin niin, että se alkaa sotia järjestelmän omia intressejä vastaan. Jos jokainen turvapaikkahakemus, vaikka ilmeisen perusteeton, joudutaan käsittelemään mahdollisimman pitkän kaavan mukaan, se johtaa siihen, että tulee laaduttomia päätöksiä, laaduttomia selvityksiä ja järjestelmä menettää hyväksyttävyyttään ja legitimiteettiään kansalaisten silmissä. Meillä pitää olla keinot käsitellä nopeasti ilmeisen perusteettomat turvapaikkahakemukset, vaikka ne on toki otettava vastaan. Sen jälkeen meillä pitää olla toimivat keinot tällaisten henkilöiden saattamiseksi pois Suomesta. Se on kaikkien etu, myös niiden, jotka ovat kansainvälisen suojelun tarpeessa”, Halla-aho sanoi.

Kokoomuksen pitkäaikainen kansanedustaja Ben Zyskowicz on aiempina vuosina kritisoinut perusoikeusfundamentalisteja, jotka pyrkivät kaventamaan eduskunnan harkintavaltaa perusoikeuksiin vetoamalla. Vuonna 2019 hän kertoi, ettei enää käytä kyseistä ilmaisua.

Nimitystä perustuslakitalebanit käytti silloinen puolustusministeri, sinisten Jussi Niinistö vuonna 2019. Kommentti liittyi tiedustelulakipakettiin, joka herätti perustuslakiasiantuntijoiden keskuudessa kritiikkiä.

Halla-aho on kertonut pyrkivänsä perussuomalaisten presidenttiehdokkaaksi. Häkkänen puolestaan harkitsee vakavasti ehdokkuutta. Lindtman taas on ehdolla SDP:n puheenjohtajaksi.

Kotkaniemi-foorumi on turvallisuuspolitiikan tapahtuma, joka järjestetään vuosittain Luumäellä, presidentti P. E. Svinhufvudin kotimuseolla.

