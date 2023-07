Hallituskumppanit ottavat kantaa perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran nettikirjoittelukohuun.

Opetusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson toivoo Purran irtisanoutuvan kaikesta rasismista, kertoo Helsingin Sanomat ja Iltalehti. Jos toive ei toteudu, Henrikssonin mukaan RKP:n luottamus Purraan ”arvioidaan sitten”.

Nimimerkki ”riikan” rasistinen kielenkäyttö ja väkivallalla vihjaileminen on herättänyt laajaa huomiota. ”Riikka” kirjoitteli ex-puoluejohtaja Jussi Halla-ahon (ps) vanhan Scripta-blogin vieraskirjaan vuonna 2008.

Purra ei ole kiistänyt eikä myöntänyt olevansa nimimerkin takana. Hän totesi, ettei aio irtisanoutua tai pahoitella tekemisiään ja sanomisiaan vuosien takaa, mutta tarkensi myöhemmin Twitterissä irtisanoutuvansa kaikesta väkivallasta.

Henriksson sanoo Helsingin Sanomille järkyttyneensä tekstien sisällöstä.

”Tämä on erittäin vakavaa. On hyvä, että Purra on tuominnut väkivallan Twitterissä, se on tietysti välttämätöntä. Mutta sen lisäksi haluaisin nähdä, että Purra tuomitsee kaiken rasismin. On äärimmäisen tärkeää, että hän ottaa etäisyyttä rasismiin”, Henriksson toteaa Iltalehdelle.

Iltalehden mukaan Henriksson haluaa, että tilanteesta keskustellaan. Asia on ollut jo esillä RKP:n eduskuntaryhmässä.

Juuri RKP:n edustajat jättivät perussuomalaisministeri Vilhelm Junnilan ilman tukeaan eduskunnan luottamusäänestyksessä kesäkuussa. Junnila joutui sittemmin eroamaan elinkeinoministerin tehtävästä natsiviittausten takia.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah kertoo olevansa ministeritehtävissä Strasbourgissa ja kommentoi asiaa lyhyesti.

”Totean vain, että kuten pääministerikin sanoo, hallitus on ohjelmansa mukaisesti sitoutunut yhdenvertaiseen, tasa-arvoiseen ja turvalliseen yhteiskuntaan, missä kenenkään ei tarvitse pelätä. Sen eteen meidän on yhdessä tehtävä töitä”, Essayah tviittaa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok) kommentoi aiemmin tänään medialle pitäneensä välttämättömänä, että Purra irtisanoutui maanantai-iltana väkivallasta.

”Minä en hyväksy rasismia missään muodossa”, Orpo totesi.

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö otti asiaan kantaa Naton huippukokouksessa Vilnassa.

