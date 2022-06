Tasavallan presidentti Sauli Niinistö varoittaa Suomen velkaantumisesta Ilta-Sanomien haastattelussa. Korkojen ja hintojen nousu voi hänen mukaansa aiheuttaa Suomelle turvallisuusriskiä, jos se vaikuttaa yhteiskunnalliseen yhteenkuuluvaisuuteen.

Pahasti velkaantunut julkinen talous ei ole Niinistön mielestä hyvä lähtökohta taloustilanteelle Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jäljiltä.

”Pari vuotta sitten taisi olla sellaisia kommentteja, että kaikki velasta varoittajat ovat sitä boomer-porukkaa, joka ei oikein ymmärrä uutta taloustiedettä. Pelkään pahoin, että nyt taitaa alkaa näkyä toisenlaista jälkeä. Ei se taloustiede muuttunutkaan, eikä velka ollutkaan vaaratonta”, Niinistö sanoo Ilta-Sanomille.

Niinistön mielestä on korkea aika ryhtyä käymään keskustelua myös yksityisen puolen velkaantumisesta, mikä voi aiheuttaa ongelmia kotitalouksille.

Annika Saarikko samoilla linjoilla

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) jakaa presidentti Niinistön huolen velasta ja näkee myös, että hyvä taloudenpito on osa turvallisuutta.

”Tälläkään kertaa kaikki ei ollut taloudessa toisin. Velalla on väliä”, Saarikko toteaa Twitterissä.

Saarikko laajentaa näkökulman Suomesta Eurooppaan. Viime päivinä on puhuttanut esimerkiksi raskaasti velkaantuneen Italian tilanne.

”Euroopassa oli jo huolestuttavalla tavalla valtavirtaistumassa ajattelu, jossa hyvinvointi voidaan muka rakentaa velkaeurojen varaan. Ei voida. Hyvinvointi rakentuu ainoastaan työn, yrittämisen ja osaamisen varaan”, Saarikko katsoo.

Saarikon mukaan talous on jouduttu tällä vaalikaudella valjastamaan terveyden ja turvallisuuden hoitoon. Velkaantuminen on kyettävä katkaisemaan hallitusti, kun ajat palaavat kohti normaalia, hän linjaa.

”Korkojen nousuun varaudutaan. Korostan: Euroopan keskuspankin tehtävänä on huolehtia hintavakaudesta.”

Sanna Marinin (sd) hallitus on saanut oppositiosta kovaa kritiikkiä raskaasta velanotosta, jota hallitus on selittänyt ennen kaikkea Suomen kohtaamilla kriiseillä, erityisesti koronapandemialla. Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen inflaatio on kiihtynyt, ja korot ovat kääntymässä nousuun.

