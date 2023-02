Suomessa on monimutkainen osinkoverojärjestelmä, mutta mitä jos kaikki maksaisivat osingoistaan kolme prosenttia veroa? Idean on nostanut jo vuosia sitten esiin rahoituksen professori Timo Rothovius.

Asiantuntijat kommentoivat ajatusta Markkinaraati-ohjelmassa.

Mitä asiantuntijat sanovat Suomen osinkoverotuksesta? Katso keskustelu oheiselta videolta.

”Oikein hyvä herättäjä ja teoreettinen keskustelu. Käytännössä sen toteuttaminen sitten ihan kansainvälisen verotuksen säädösten mukaan voi olla aika paljon vaikeampaa”, sijoittaja-kirjailija Karo Hämäläinen sanoo.

”Osakesijoittamisen apostoliksi” tunnustautuva Hämäläinen toivoisi pienten osinkojen verovapautta. Hän pohtii, voisivatko pörssiyhtiöiden maksamat osingot olla verovapaita esimerkiksi 1000–5000 euroon asti.

Fakta Markkinaraati Markkinaraadissa puhutaan tällä viikolla osingoista. Kannattaako sijoittajan juosta osinkojen perässä? Entä mistä yhtiöistä saa parhaan osinkotuoton, ja mitä osinko kertoo yhtiön tulevaisuudesta? Markkinaraati pohtii myös, miten toimii suomalainen osinkoverotus. Muuan muassa näihin kysymyksiin ovat vastaamassa Nordean senioristrategi Hertta Alava, sijoittaja ja kirjailija Karo Hämäläinen ja Aktian salkunhoitaja Paavo Ahonen. Lähetyksen juontaa toimittaja Minna Karkkola.

”Sillä olisi kannustavaa vaikutusta. Se ei euroissa ole ihan hirveästi, mutta se näkyisi jo siinä, että valtio haluaa tukea ja kannustaa osakesijoittamiseen. Se jakautuisi mukavasti. Se voisi olla sellainen yksinkertainen steppi”, Hämäläinen ehdottaa.

Nordean senioristrategi Hertta Alava pohtii, että tällaiset avaukset eivät ainakaan lisää järjestelmän yksinkertaisuutta. Hänen mielestään mielenkiintoinen näkökulma voisi olla myös se, voisiko luovutusvoittovero olla nolla silloin, jos on omistanut osakkeen esimerkiksi yli 10 vuotta.

Suomessa tavallinen osakesäästäjä maksaa osingosta veroa 25,5 prosenttia, mutta osa listaamattomien yhtiöiden osingoista verotetaan erinäisin perustein kevyesti 7,5 prosentilla.

”Se on aika monimutkainen systeemi, ja tuntuu, että siihen ei ole oikein kukaan tyytyväinen. Paitsi tietysti on joitakin, jotka hyötyvät tästä, ja he varmaan ovat tyytyväisiä, mutta todennäköisesti sille jotakin täytyy tehdä”, Alava arvioi.

