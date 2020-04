Puolustusministeriön strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja, kenraalimajuri evp Lauri Puranen ottaa blogissaan voimakkaasti kantaa ilmavoimien nykyisen Hornet-kaluston käyttöiän jatkamiseen.

”On sinänsä ihan totta, että koneiden käyttämistä voitaisiin teknisesti jatkaa vielä 2030-luvulla, mutta sitä ei voida tehdä kustannustehokkaasti eikä ilman merkittävää puolustuskyvyn laskua”, Puranen toteaa.

Kirjoitus voidaan tulkita reaktioksi ainakin Helsingin Sanomien alkuviikosta julkaisemaan artikkeliin, jonka mukaan nykykaluston käyttöä voitaisiin jatkaa 2–5 vuodella.

”Ilmavoimien Hornet-kalustoa on johdonmukaisesti käytetty ja ylläpidetty siten, että kalustolla saavutettaisiin aikanaan 1990-luvulla tavoitteeksi asetettu konekohtainen 30 vuoden käyttöikä. Kalusto poistuu suunnitellusti vuosina 2025–2030. Kun koneita poistetaan käytöstä ja HX-järjestelmä otetaan käyttöön, on Hornetien teknistä käyttöikää jäljellä lentoturvallisuuden näkökulmasta noin pari vuotta. Tekninen käyttöikä on kuitenkin eri asia kuin kaluston operatiivinen käyttöikä eli se, kuinka hyvin se täyttää tehtävänsä osana Suomen puolustusjärjestelmää”, Puranen kirjoittaa.

Purasen mukaan Hornetien käyttöiän jatkaminen romuttaisi hiljakseen Ilmavoimien taistelukyvyn.

”Näin tapahtuisi, koska yksittäisten koneiden teknisen elinkaaren jatkaminen vaatisi lentotuntien vähentämistä ja laivaston koon pienentämistä. Koneita tulisi lentää säästeliäästi ja huonompikuntoiset koneet toimisivat vain varaosien ja vaihtolaitteiden varantona.”

Käyttö olisi ohjelmajohtajan mukaan myös kallista. Hän viittaa vuoden 2015 arviointiin, jonka muutaman vuoden jatko käyttöikään maksaisi 1,2 miljardia euroa.

”Kriisitilanteessa käsissämme olisi täysi katastrofi, koska lentotuntien määrää ei voitaisi turvallisuustilanteen kiristyessä nostaa ja koneet loppuisivat kesken heti alkuunsa. Ne olisivat kehäraakkeja teknisesti, mutta myös sotilaallisen suorituskyvyn näkökulmasta. Vanhan ja pienen laivaston taisteluarvo ei myöskään ole uskottava pelote.”

Purasen mukaan myöskään Kanadassa tehty Hornet-kaluston käyttöiän jatkaminen ei ole mitenkään ongelmaton saati edullinen ratkaisu.