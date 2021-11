Keskustan kansanedustaja Mikko Savola vaatii pääministeri Sanna Marinia (sd) kutsumaan välittömästi koolle kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat keskustelemaan kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä linjauksista.

Savola on eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen sekä keskustan ulko- ja turvallisuuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja. Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo on jäänyt perhevapaalle, ja viikonloppuna sisäministerinä on aloittanut Krista Mikkonen ja ympäristöministerinä Emma Kari.

”On totta, että perjantaihin saakka hallituksen sisäisestä turvallisuudesta vastaava ministeri Maria Ohisalo on esiintynyt hybridivaikuttamiseen liittyvissä kysymyksissä välinpitämättömästi, eikä vastannut riittävän selvästi rajaturvallisuuteen liittyviin huoliin”, Savola sanoo tiedotteessa.

”Suomi turvaa rajansa ja maallamme on keinot estää laiton rajanylitys. Sitä varten harjoitellaan ja varaudutaan. On hyvin valitettavaa, että kansalaisille on syntynyt asiasta vääränlainen kuva.”

Savolan mielestä pääministerin johdolla käytyjen keskustelujen jälkeen on käytävä tilannekuva läpi ja sovittava yhteisesti mahdollisista lainsäätämistarpeista.

”Eduskunnalla on kyky ja varmasti myös vahva halu tehdä nopeitakin lainsäädäntömuutoksia valmiuteen ja hybridivaikuttamiseen liittyen. Puolueiden välisissä keskusteluissa tulee linjata tarvittavat muutokset ja laittaa ne pikaisesti toimeen.”

Peiliin katsomisen paikka hallituksella ja oppositiolla

Savola toivoo, että vastuullinen oppositio vetää tämän jälkeen välikysymyksensä pois. Välikysymyksessä puututaan erityisesti Ohisalon ja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ristiriitaisiin kommentteihin siitä, miten Suomi toimisi vastaavassa tilanteessa, joka on käynnissä Valko-Venäjän ja Puolan rajalla. Satoja siirtolaisia on jumissa rajalla.

”Kansallisen turvallisuuden kysymykset eivät voi olla politikoinnin väline. Välikysymyskeskustelussa oppositio voi kyllä kysyä, mutta on mahdoton ajatus, että hallitus kävisi yksityiskohtaisesti läpi Suomen kansalliseen turvallisuuteen liittyvät keskeiset kysymykset. Ne eivät ole julkisuuteen kuuluvia asioita.”

”Nyt peiliin katsomisen paikka on sekä hallituksella että oppositiolla. Toivon, ettei tällä saada aikaan yhtään enempää vahinkoa, kuin tähän saakka on tullut. Yhteiseen pöytään ja nopeasti, mars!”

Hallituksen on määrä vastata välikysymykseen keskiviikkona, ja hallituksen luottamuksesta on määrä äänestää perjantaina.