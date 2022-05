Venäjän vuosien 2000–2004 pääministeri Mihail Kasjanov arvioi saksalaisen Deutsche Wellen haastattelussa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on menettämässä luottamuksensa menestykseen hyökkäyssodassaan Ukrainassa. Kasjanovin mukaan Putin on alkanut jopa ”ymmärtää, että hän on häviämässä tämän sodan”.

Venäjä joutui hylkäämään aikeensa Ukrainan pääkaupungin Kiovan valtaamisesta ja on viime aikoina joutunut perääntymään myös tärkeän Harkovan kaupungin ympäristöstä aina omille rajoilleen asti. Myöskään etelässä ja idässä, joista Venäjä on vallannut alueita, venäläisjoukot eivät ole enää edenneet merkittävästi.

Kasjanovin mukaan Putinin vaisusta puheesta Venäjän voitonpäivänä 9. toukokuuta kävi ilmi, että Venäjän johtaja ei koe olevansa vahvoilla. Entinen hallituskumppani myös kokee, että Putin vaikutti voitonpäivänä hieman hermostuneelta.

Sodanjulistuksen ja uhittelun sijasta Putin käytti odotetun puheensa Venäjän hyökkäyksen puolusteluun, toistaen Venäjän paikkansa pitämättömiä väitteitä Ukrainan ja lännen sille luomasta uhasta.

”Putinin reaktio ja hänen puheensa olivat heikkoja”, Kasjanov sanoo.

Kasjanov yhtyy monen asiantuntijan arvioon siitä, että Putinin oma lähipiiri on johtanut häntä harhaan ja antanut virheellisen kuvan Venäjän asevoimien kyvystä sekä Ukrainan puolustustahdosta. Hän katsoo länsimaiden päätöksen luovuttaa Ukrainalle raskasta aseapua antavan nyt edun Ukrainalle, mutta myös Putin voi pyrkiä ajamaan konfliktin ”uuteen vaiheeseen”.

Hyökkäyksen puolustelua. Vladimir Putinin puhe Venäjän voitonpäivänä viikko sitten oli mediassa esillä olleita odotuksia maltillisempi. Kuva: epa09935430

Kasjanov toimi presidentti Putinin alla pääministerinä 2000-luvun alkuvuosina, Putinin valtakauden alussa, kunnes tuli erotetuksi vuonna 2004. Kasjanovista tuli oppositiojohtaja ja Putin-kriitikko, joka DW:n mukaan elää nykyisin maanpaossa.

Entisen yhteistyökumppanin mukaan Putin on muuttunut rajusti ja on nykyisin ”täysin eri henkilö” kuin valtakautensa alussa.

”Putin on tuhonnut Venäjältä kaikki demokraattisen valtion elementit ja nyt meillä on vain absoluuttisen autoritäärinen hallinto, josta on asteittain tulossa totalitaarinen hallinto.”

