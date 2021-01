Koronapandemian vaikutukset näkyvät rumasti erityisesti nuorten työllisyysluvuissa. Helsingin kaupungin marraskuisesta raportista ilmenee, että alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi peräti 111 prosenttia edellisvuodesta ja 25–29-vuotiaiden työttömien määrä 96 prosenttia.

”Pandemiatilanne toi rajuun käänteen hyvin alkaneeseen vuoteen”, tiivistää Helsingin kaupungin maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja Ilkka Haahtela tiedotteessa.

Vuoden 2019 lopussa Helsingissä oli 5 570 alle 30-vuotiasta työtöntä. Työttömyysaste oli tuolloin 6,5 prosenttia. Luvut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön aineistoon.

Läpi Suomen pandemiatilanne on iskenyt pahimmin palvelu- ja myyntialoihin. Palvelualoista se on koetellut eniten myynti- ja ravitsemusalaa.

Kunnissa alkavat maaliskuussa runsaat kaksi vuotta kestävät työllisyyden kuntakokeilut. Helsingissä hieman alle 50 000 helsinkiläistä työtöntä siirtyy kunnan työllisyyspalvelujen piiriin.

”Siirto koskee nimenomaan muun muassa pitkäaikaistyöttömiä ja ylipäätään vaikeammin työllistyvien ryhmiä. He pääsevät täysin uudenlaisen palvelusuunnittelun piiriin, joskin konkreettinen työ aloitetaan vasta maaliskuussa ja mitään valmista ratkaisua meillä ei ole tietenkään heti tarjota”, Haahtela kertoo.

Uudenlaisen palvelumallin rakentaminen alkaa siis alusta. Yksi isoimmista panostuksista yksittäisen työttömän kohdalla on palkkatuki, jonka avulla työllisyyskokeilussa tavoitellaan aiempaa vaikuttavampia tuloksia niin sanottujen välityömarkkinoiden ratkaisujen sijaan.

”Palkkatukitoiminta on hyvin keskeistä etenkin pitkäaikaistyöttömyyden ratkaisemiselle, mutta tällä hetkellä sen vaikuttavuusprosentti on parhaimmillaan 45 prosentin luokkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että puolen vuoden seurantajaksolla vain 45 prosenttia kunnallisen palkkatuen kautta tuetussa työpaikassa olevista työllistyy tavalliseen työsuhteeseen, ja se on kestämätön tilanne”, Haahtela korostaa.

Työllisyysasteen nosto on maan hallituksen keskeisiä tavoitteita. Myös kuntien talouden kannalta työllisyyden parantaminen on tärkeää.

”Pelkästään viime vuodelta Helsingillä on maksettavanaan 75 miljoonan euron lasku, joka aiheutuu kunnan osarahoittamasta työmarkkinatuesta. Tätä laskua maksaa jokainen helsinkiläinen. Lisäksi on muistettava, että tämä on vain 50—70 prosenttia siitä koko summasta, mitä työttömyys etenkin pitkittyessään maksaa suomalaiselle yhteiskunnalle”, Ilkka Haahtela toteaa.

