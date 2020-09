Italialainen tartuntatautien asiantuntija, roomalaisen tartuntatauteja tutkivan Lazzaro Spallanzanin tieteellinen johtaja Giuseppe Ippolito sanoo suoraan, että on olemassa vain yksi toimiva keino, joka voi pysäyttää koronaviruksen etenemisen.

”Virus voidaan pysähttää vain suositeltuja toimia ja määräyksiä noudattamalla”, hän sanoo Corriere della Seralle ja viittaa Italiassa voimassa olevaan maskipakkoon julkisissa tiloissa sekä turvallisen välimatkan pitämiseen ja väkijoukkojen välttämiseen.

Italia on toistaiseksi selvinnyt esimerkiksi Ranskaa ja Espanjaa vähemmällä loppukesän koronatartunnoissa. Sunnuntaina uusia tartuntoja todettiin 1587.

”Nyt on odotettava muutama viikko, jotta lomien jälkeinen tilanne on selvillä. Italiassa on nyt liian aikaista vetää johtopäätöksiä. Ainoa, mitä voimme tehdä, että on estää viruksen leviäminen ihmisestä toiseen”, Ippolito kommentoi.

Hän näkee vakavan riskin siinä, että tällä viikolla julki tulleiden tilastojen mukaan koronatartunnan saavat Italiassa nyt uudelleen ikääntyneemmät. Kesällä virus levisi enemmän nuorten keskuudessa. Ikääntyvien tartunnat johtavat useammin sairaala- ja tehohoitoon.

”Ikääntyvien tartunnat ovat olleet jo muutaman viikon merkittävässä kasvussa. Se voi tarkoittaa sitä, että virus leviää nyt perheissä.”

Koronavirus vaikuttaa Italiassa myös tänään ja huomenna järjestettävään kansanäänestykseen ja aluevaaleihin. La Stampan ja La Repubblican mukaan suuri osa vaalitoimijoista on jäänyt tartunnan pelossa kotiin. Viruksen pelätään vaikuttavan myös äänestysaktiivisuuteen. Sunnuntaina iltapäivällä vain 12 prosenttia italialaisista äänioikeutetuista oli käynyt äänestämässä.