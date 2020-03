Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Juha Tuominen sanoi tiistai-iltana A-studiossa, että koronavirusepidemia jyllää nyt erityisesti Uudellamaalla.

Tuomisen mukaan tiistai-illan tilanne oli se, että koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin sairastuneita oli HUSin sairaaloissa yli 50 ja yli 10 ihmistä oli tehohoidossa. Koko maan lukuja Tuominen ei ole enää niinkään seurannut tarkasti.

”Käyrä menee kuin raketti suoraa viivaa ylöspäin. Siihen rakettiin meidän pitää saada nyt muutos”, Tuominen sanoi tartuntojen määrästä.

”Näyttää siltä, että Uudellamaalla on ollut tautitaakkaa aikaisemmin kuin mitä on osattu ennakoida”, sanoi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhila viitaten siihen, että myös pahasti koronaviruksesta kärsivässä Italiassa tartuntoihin havahduttiin myöhässä.

Ohjelmassa keskusteltiin mahdollisista liikkumisrajoituksista, joita Sanna Marinin (sd) hallitus kaavailee.

”Jos liikkumisrajoitukseen mennään, se on voimakas keino osoittaa, että pyrimme suojaamaan muuta Suomea, sitä vanhempaa Suomea. Tällä hetkellä epidemia jyllää erityisesti Uudellamaalla. Liikkumisrajoitus enemmänkin suojaa muuta maata”, Tuominen sanoi.

Epidemian kesto. Lyhyimmillään lähdetään 120 päivästä, Kirsi Varhila kertoi. Kuva: LAURI HEIKKINEN

STM:n Varhila selvensi myös, mikä on arvio koronavirusepidemian kestosta.

Varhilan mukaan ministeriön ajatuksissa ensimmäinen epidemian laskentapäivä on 1. maaliskuuta.

”Lyhyimmilläänkin lähdetään siitä, että puhutaan 120 päivästä, eli ollaan siinä 3-4 kuukauden mittakaavassa. Meidän laskentapäivä, jolloin ajatellaan että on ollut viikko 1, on ensimmäinen maaliskuuta. Jos aikajänne on lyhyempi, tautihuippu on korkeampi. Tällä hetkellä näyttää siltä, että meidän pitää se aikajänne saada 160 päivään eli neljään kuukauteen, jolloin sitä tautihuippua pystytään madaltamaan. Se on meidän terveyspalveluidemme kantokyvylle erittäin tärkeää”, Varhila sanoi.

Tuominen arvioi, että hallituksen järeillä koronatoimilla epidemiaa on jo saatu pidennettyä ja huippua loivennettua.

”Tässä voi mennä näillä toimilla 4-5 kuukautta”, Tuominen sanoi.

Tuominen arvioi, että rajoitteita voidaan purkaa, kun sairaalamaailmassa päästään siirtymään kohti normaalitoimintaa.

”Aikaisintaan kolmen kuukauden päästä rajoitteita voi tämän logiikan mukaan purkaa”, Tuominen totesi.