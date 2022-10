Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys on ratifioitu 28 Naton jäsenmaassa. Vain Turkin ja Unkarin hyväksyntä puuttuu. Kuvassa Unkarin pääministeri Viktor Orban.

Tutkija Katalin Miklóssy Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista sanoo Demokraatille, että Suomen Nato-hakemuksen ratifiointi Unkarissa on kaikkea muuta kuin läpihuutojuttu.

”Tilanne on se, että Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto sanoi jo toukokuussa, että hän ei ole vakuuttunut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä ja että Turkin herkkyys asiassa pitää ottaa huomioon”, hän muistuttaa.

Miklóssy korostaa että Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ja Unkarin pääministeri Viktor Orbán ovat hyvissä väleissä keskenään. Erdogan uhkasi jälleen lauantaina estää Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden.

”Se että tämä olisi läpihuutojuttu, miten Suomessa usein arvioitiin, ei pidä paikkaansa. Unkarin parlamenttihan on ollut toiminnassa kesällä vielä heinäkuun kolmannellakin viikolla ja siellä hyväksyttiin lakipaketteja ja jopa perustuslaillisia muutoksia. Hehän olisivat voineet käsitellä hakemuksen monen monta kertaa”, hän kommentoi.

Miklóssy sanoo suoraan, että Unkari pelaa aikaa ja katsoo, mitä Turkki tekee ennen kuin tekee oman päätöksensä.

”Pitää muistaa, että Unkari haluaa pitää hyvät välit Venäjään, koska kaasutoimitukset ovat siitä kiinni. Unkarilla on erioikeus kaasuun ja myös öljyyn ja Rosatom on rakentamassa ydinvoimalan laajennusta Unkarissa. Unkari on hyvin riippuvainen Venäjän hyvästä tahdosta ja sitä ei haluta vaarantaa.”

