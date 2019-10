Perhevapaalla oleva kulttuuri- ja tiedeministeri Annika Saarikko (kesk) kirjoittaa Suomenmaan blogissaan siitä, miten poliitikot joskus sortuvat hallinnollisia sanoja vilisevään puppulogiaan. Saarikon mielestä poliitikot puhuvat liian harvoin ihmiselle ja kannatusvaikeuksissa kamppailevan keskustankin pitäisi ottaa tämä huomioon.

Saarikko nostaa blogissa esiin aikajakson ja tilanteen, jolloin hän on itse sortunut hankalaan politiikan kieleen. Kyse on Sipilän hallituksen yrittämästä sote-uudistuksesta ja siihen liittyvästä ilmoitusmenettelystä eli notifikaatiosta EU:lle.

”Tunnustan, että hiukan kauhulla muistelen viime kevättä ja erityisesti viikkojen vääntöä valinnanvapauslainsäädännön notifioinnista. Selitin EU-hallintoa milloin ministeriaitiosta, milloin mediassa ja yritin vakuuttaa menettelytapojemme oikeellisuutta”, Saarikko kirjoittaa.

”Kaiken kruunasi kyselytunti, jossa oppositioedustaja Antti Lindtman heilutteli naamani edessä Brysselin lomakepaperia ja päädyimme väittelemään siitä, mihin ruutuun hakemuksessa rasti Suomesta laitetaan”, Saarikko jatkaa.

Saarikko viittaa kyselytuntiin 28. helmikuuta. Uusi Suomi uutisoi tuolloin Lindtmanin paperinheiluttelusta:

Eduskunnan perustuslakivaliokunta oli edellyttänyt, että hallituksen pitää tehdä EU-notifikaatio sote-uudistuksesta. Hallitus oli kertonut etenevänsä asiassa oikeusvarmuusilmoituksen kautta. Ihmetys eduskunnassa koski sitä, toimiko hallitus perustuslakivaliokunnan määräämällä tavalla. Saarikko oli tuolloin Sipilän hallituksen peruspalveluministeri, Lindtman puolestaan suurimman oppositiopuolueen sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

”Kumpaan kohtaan te raksin laitatte: kohtaan b tai kohtaan d? Se ratkaisee tämän”, Lindtman sanoi.

Kohta b oli notifiointi, kohta d taas oikeusvarmuusilmoitus. Lomakkeen oli nostanut esiin Uuden Suomen haastattelussa eurooppaoikeuden professori Juha Raitio. LUE LISÄÄ:

”Koska Suomen kanta on se, että me itse arvioimme, että ei ole kiellettyä valtiontukea, niin meidän kantamme on oikeusvarmuusilmoitus”, Saarikko sanoi kyselytunnilla Lindtmanille.

”Myönnän auliisti, että että enää en osaisi selittää notifiointiprosessia tai valinnanvapauden perustuslaillisia yksityiskohtia vastaavalla tarkkuudella. Mahdoinko osata silloinkaan. Tai mahtoiko kukaan oikeastaan edes katsojista kyselytunnilla ymmärtää saati kiinnostua, mistä väittelimme”, Saarikko kirjoittaa blogissaan.

LUE MYÖS: