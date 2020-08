Ranskan pääministeri Jean Castex on ilmoittanut kasvosuojien käytön tulevan pakolliseksi koko pääkaupunki Pariisin alueella. Koronatoimien kiristys seuraa tartuntojen leviämisen ”kiistatonta” vauhdittumista Ranskassa.

Castex kertoi torstaina, että 19 uutta departementtia on lisätty ”punaisiin” alueisiin, joissa koronaepidemia on aktiivisesti käynnissä. Punaisia departementteja on nyt kaikkiaan 21, kun niitä tähän asti oli vain kaksi, France 24 kertoo. Departementti on Ranskan aluehallinnon yksikkö, joita on kaikkiaan 96.

Viranomaisten keskiviikon tilastojen mukaan Ranskassa todettiin edellisen vuorokauden aikana yli 5400 uutta koronatartuntaa. Myös sairaala- ja tehohoidon tarve on nyt kasvussa. Positiivisten testien osuus testatuista on noussut selvästi ja tartuttavuusluku on nyt 1,4 valtakunnallisesti, mikä tarkoittaa epidemian yltymistä. Kun reilu kuukausi sitten sairaalahoitoon toimitettiin keskimäärin 500 koronapotilasta viikossa, määrä on nyt noin 800 viikossa.

”Epidemia valtaa alaa, ja nyt on aika puuttua siihen”, Castex sanoi eksponentiaalisen kasvun pysäyttämiseen viitaten.

Tilanne ei silti Castexin mukaan ole vakava verrattuna kevääseen, sillä viruksen ilmaantuvuus on 20-kertaisesti alhaisempi kuin epidemian huipussa kevään ensimmäisen vaiheen aikana.

Pariisi on yksi 21 punaisesta alueesta, ja siellä otetaan käyttöön maskipakko. Maskipakko on tähänkin asti ollut voimassa julkisessa liikenteessä ja julkisissa sisätiloissa ympäri Ranskan. Myös Marseillen kaupunki on ottanut käyttöön maskipakon koko kaupungissa, myös ulkona, ja aikaistanut ravintoloiden sekä baarien sulkemista.

Castexin mukaan Ranskan hallitus tekee kaikkensa välttääkseen valtakunnalliset liikkumisrajoitukset. Hänen mukaansa sitäkään ei voida sulkea pois, ja etenkin paikallisia eristyksiä voidaan hänen mukaansa joutua harkitsemaan.

Castex syyttää tartuntatilanteen kiihtymisestä ranskalaisten ”rentoutumista” turvaohjeistuksien ja etäisyydenpidon noudattamisessa.

