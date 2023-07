Venäjä ja Ukraina syyttivät tiistaina toisiaan hyökkäyksen suunnittelusta venäläisten hallinnoimalle Zaporižžjan ydinvoimalalle, kertovat muun muassa Reuters ja The Guardian.

Venäjä valtasi voimalan jo sodan alussa, ja kumpikin osapuoli on säännöllisesti syyttänyt toista pommituksista voimalan läheisyydessä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi väitti The Guardianin mukaan, että venäläiset joukot ovat asettaneet ”räjähteitä muistuttavia esineitä” rakennusten katoille.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi, että Venäjä keskittyy todennäköisesti syyttämään Ukrainaa vastuuttomista toimista Zaporižžjan ympärillä. Ajatushautomon mukaan Venäjä ei todennäköisesti tällä hetkellä aio aiheuttaa säteilyonnettomuutta.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola näkee kuitenkin aidon mahdollisuuden ydinvoimalan tuhoisaan käyttöön. Hän tviittasi tänään, että ”ydinvoimalan käyttö aseena voi hyvinkin kuulua Venäjän pelikirjaan”.

Hänen mukaansa Kah’ovkan padon räjäyttämisen käyttäminen joukkotuhoaseena kertoo riittävästi Venäjän taktiikasta, ja tapahtuma jäi vaille merkittäviä seurauksia tai vastatoimia.

ISW on aiemmin raportoinut, että Venäjän rajoitettu isku Zaporižžjaan ei todennäköisesti aiheuttaisi massiivista säteilyonnettomuutta, sillä ydinvoimalan reaktorit on rakennettu kestämään huomattavia vaurioita.

Venäjä taas on syyttänyt Ukrainaa iskun suunnittelusta, viimeksi eilen ydinenergiaoperaattori Rosenergoatomin neuvonantaja Renat Karchaan toimesta, kertoo Reuters.

Venäjän provosoivat lausunnot ja jopa konkreettinen provokaatio voimalassa ovat todennäköisesti osa Venäjän laajempaa operaatiota, jonka tarkoituksena on syyttää Ukrainaa vastuuttomuudesta Zaporižžjan ydinvoimalan suhteen ennen tulevaa Naton huippukokousta ja saada Ukrainan joukot luopumaan vastahyökkäysoperaatioista miehitettyä Zaporižžjan aluetta vastaan, ISW arvioi.

