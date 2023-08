Moskovan lähistöllä on tapahtunut voimakas räjähdys optisia laitteita valmistavalla tehtaalla, kertoo muun muassa The Moscow Times. Ainakin 35 ihmistä on loukkaantunut, ja neljä heistä vakavasti.

Lehden mukaan Zagorskin tehtaassa valmistetaan muun muassa pimeänäkölaitteita ja kiikareita Venäjän armeijalle.

Räjähdys on johtanut lähirakennusten ”totaalievakuointiin”, lehti kertoo. Monista rakennuksista tuhoutui ikkunoita.

Räjähdys tapahtui Sergijev Posadin kaupungissa noin 70 kilometriä Moskovasta koilliseen.

The Moscow Times viittaa venäläisen uutistoimiston Ria Novostin tietoihin, joiden mukaan räjähdyksen uskotaan johtuvan työnkulkuun liittyneestä virheestä. On esitetty myös vahvistamattomia väitteitä lennokki-iskusta.

Moskovan alueen syyttäjänviraston mukaan räjähdys tapahtui tehtaan vieressä sijaitsevassa räjähdevarastossa.

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin kertoi viestipalvelu Telegramissa aiemmin tänään, että Venäjä on ampunut alas kaksi Moskovaa kohti lentänyttä taistelulennokkia.

