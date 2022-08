Ukrainassa käytävän sodan käänteitä on lähes mahdoton ennustaa, mutta sen voi ennakoida kestävän vielä pitkään, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) arvioi puheessaan vuotuisilla Suurlähettiläspäivillä maanantaina.

”Näyttää kuitenkin siltä, ettei Venäjällä tai Ukrainalla kummallakaan ole tällä hetkellä kykyä ratkaista tätä sotaa nopeasti. On syytä varautua pitkään ja kuluttavaan sotaan, joka voi pahimmillaan kestää vuosia. Samalla meidän on jatkettava Ukrainan tukemista. Ukraina itse päättää, milloin ja millä ehdoilla se on valmis neuvottelemaan rauhasta Venäjän kanssa”, Haavisto sanoi suurlähettiläsyleisölle.

Sotatilanteen valoisampana puolena Haavisto huomautti, että ”toisin kuin aiempina vuosisatoina, Euroopassa ei nyt käydä kaikkien valtioiden sotaa kaikkia muita vastaan”.

”Venäjä on jäänyt yksin käymään sotaa muita Euroopan valtioita ja yhdessä sovittua turvallisuusjärjestystä vastaan”, ulkoministeri sanoo.

”Edes sen läheiset liittolaiset, kuten Valko-Venäjä, eivät toistaiseksi ole lähettäneet joukkojaan Ukrainan maaperälle, vaikka Valko-Venäjä onkin sallinut Venäjän joukkojen hyökkäykset omalta alueeltaan Ukrainaan.”

Toisaalta Venäjän narratiivi eli näkemys on löytänyt maaperää Euroopan ja Pohjois-Amerikan ulkopuolelta, Haavisto kertoi viitaten esimerkkinä kesäkuiseen pohjoismaiden ja joidenkin Afrikan maiden ulkoministerikokoukseen.

”Kuulimme Afrikan mailta myös meihin kohdistuvan kysymyksen. Te puhutte lännessä kauniita sanoja Ukrainan suvereniteetista, ja pyydätte meitä äänestämään kanssanne YK-kokouksessa, mutta missä te olette, kun Venäjä vastatoimena katkaisee energian- tai ruoantuonnin ja kansalaisemme näkevät nälkää? Tämä on hyvä kysymys.”

Tärkeintä nyt Nato-prosessi

Valtiojohdon kannalta syksyn tärkein asia on Nato-jäsenyysprosessin loppuunsaattaminen, Haavisto sanoi puheessaan.

”Madridin huippukokouksen jälkeen Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifiointivauhti on ollut todella nopea. 23 maata on tehnyt ratkaisunsa, ja viimeisten maiden prosesseja seurataan nyt tarkasti.”

Vielä elokuussa Ruotsin, Suomen ja Turkin virkamiehet kokoontuvat ”tarkastelemaan yhteistyömme etenemistä Turkin kanssa sovitun yhteisymmärrysasiakirjan mukaisesti”. Tämä ensimmäinen virkamiestapaaminen pidetään Suomessa.

Haavisto listasi puheessaan viisi tekijää, jotka hänen mukaansa johtivat Suomen hakemaan Naton jäsenyyttä.

”Ensinnäkin: Venäjä on nyt selvästi valmiimpi ottamaan entistä suurempia riskejä verrattuna aiempiin konflikteihin esimerkiksi Georgiassa, Krimillä ja Itä-Ukrainassa. Toiseksi: Venäjän hyökkäys Ukrainaan osoitti sen kykenevän painostamaan yhtä naapurimaataan keskittämällä yli 100 000 sotilasta rajalle ilman yleistä liikekannallepanoa. Venäjä määrittelee toimensa edelleen erityisoperaatioksi, ei vielä sodaksi.”

”Kolmanneksi: Näimme jo sodan alussa Venäjällä löysää puhetta epäkonventionaalisten aseiden, kuten ydin- ja kemiallisten aseiden, käyttöön liittyen. Suomella on vahvat puolustusvoimat, mutta on perusteltua kysyä, millaisella yhteistyöllä parhaiten vastaisimme epäkonventionaalisten aseiden uhkaan.”

Neljänneksi: Myös sodalla on säännöt, Haavisto jatkoi.

”Emme voi hyväksyä kansainvälisen lain vastaisia hirmutekoja siviilejä kohtaan, joita nyt Ukrainassa on nähty. Tuemme sitä, että sotarikokset selvitetään mm. kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n ja YK:n toimesta.”

”Viidenneksi: Venäjän yhtenä vaatimuksena Ukrainalle ja lännelle on ollut, ettei Nato saisi laajentua. Meillä on omassa turvallisuuspolitiikassamme ollut niinsanottu Nato-optio – ajatus, että turvallisuuspoliittisen tilanteen muuttuessa Nato-jäsenyyttä arvioidaan uudelleen. Emme halunneet, että joku päättää puolestamme tämän option olemassaolosta ja käytöstä”, ministerin viimeinen kohta kuului.

Haaviston mukaan ”Nato on puolustusliitto, joka ei uhkaa mitään valtiota”.

”Suomen tavoitteena on rauha ja vakaus Euroopassa, ja pidämme suuressa arvossa rauhallista rajaa myös Suomen ja Venäjän välillä.”