Englannin kieli on syrjäyttänyt suomen kielen Aalto-yliopiston tekniikan ja kauppatieteen maisterikoulutuksissa, apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen toteaa maanantaina julkistamassaan ratkaisussa.

Puumalaisen mukaan tilanne Otaniemessä on yliopistolain vastainen. Vaikka laki jättää yliopistoille harkintatilaa opetuskielistä, laki ei salli kotimaisten kielten syrjäyttämistä opetuksen ja tutkimuksen kielinä.

”Nähdäkseni Aalto-yliopiston antama selvitys kuvastaa kielellisten oikeuksien toteutumisen näennäisyyttä ja yliopistolain vastaista tilannetta Aalto-yliopistossa. Saamani selvityksen perusteella on tehtävissä johtopäätös, jonka mukaan englanninkielinen opetus on kauppatieteellisen ja teknillisen alan maisterikoulutuksessa käytännössä syrjäyttänyt suomen kielen ja muuttunut pääasialliseksi opetuskieleksi myös kandidaattiopinnoissa”, hän toteaa ratkaisussaan.

”Lainmukaisen eli yliopistolain määrittämän harkintavallan rajat ylitetään, jos englannin kielen käyttö syrjäyttää suomen aseman opetus- ja tutkintokielenä. Näin on selvitysten perusteella Aalto-yliopistossa käynyt.”

Ratkaisun mukaan opiskelijoilla on oltava halutessaan mahdollisuus suorittaa sekä kandidaatin että maisterin tutkinnot niin, että pääosa opetuksesta on tarjolla suomen kielellä. Yliopistolain 11 §:n sanamuoto ei kuitenkaan suoraan edellytä, että kaikki mainittuihin tutkintoihin johtavat koulutusohjelmat ja niiden pääaineet tulisi olla suoritettavissa kokonaan tai pääosin suomeksi, Puumalainen muotoilee.

Apulaisoikeuskansleri vaatii Aalto-yliopistolta toimenpiteitä. Hänen mukaansa suomen kielen aseman turvaamiseksi yliopisto-opetuksessa tarvitaan monipuolisia ja pitkäjänteisiä toimia.

”Pyydän yliopistoa ilmoittamaan minulle viimeistään 31.12.2023, mihin toimenpiteisiin päätökseni on johtanut. Lähetän päätökseni opetus- ja kulttuuriministeriölle sen arvioimiseksi, mihin toimenpiteisiin päätökseni antaa aihetta. Pyydän ministeriötä ilmoittamaan minulle arviointinsa tuloksista viimeistään 31.10.2023.”

Aallon mukaan tekniikan alan maisterikursseista 10 prosenttia on suomeksi, kauppatieteen maisterikursseista 5 prosenttia. Englannin asema on erittäin vahva myös kauppatieteen kandidaattiohjelmissa, jossa 40 prosenttia eli vajaa puolet kursseista on suomenkielisiä.

Puumalaisen ratkaisu on vastaus syksyllä 2021 tehtyyn kanteluun.

Aallon englannin kieltä suosivasta politiikasta on kanneltu myös aiemmin. Vuonna 2013 apulaisoikeuskansleri linjasi, että suomen ja ruotsin kielten asema ei saa syrjäytyä. Tästä huolimatta mahdollisuudet tehdä suomenkielisiä opintoja ovat apulaisoikeuskanslerin mukaan varsin vähäisiä.

