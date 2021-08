Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Suomessa on lauantaina todettu 765 uutta koronavirustartuntaa.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 10 071 tartuntaa, mikä on 3 667 enemmän kuin edellisellä kahden viikon jaksolla.

Kansanedustaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin entinen toimitusjohtaja Aki Lindén (sd) korostaa rokotekattavuuden merkitystä- Lindénin mukaan on annettava vielä kaksi miljoonaa rokotetta, jotta 80 prosenttia yli 12-vuotiaista olisi saanut kaksi rokoteannosta.

”30 000 per päivä —> 67 päivää, 40 000 per päivä —> 50 päivää, 50 000 per päivä —> 40 päivää. Tämä on nyt se tärkein asia. Muu on enemmänkin poliittista kuohuntaa”, hän kommentoi Twitterissä.

Hän mukaansa Suomen koronatoimet ja rajoitukset ovat alkaneet purra, koska epidemian suhteellinen kasvuvauhti hidastunut ja positiivisten näytteiden osuus kaikista näytteistä tasaantunut alle neljään prosenttiin.

”Myös tämä neljäs aalto taklataan.”

LUE SEURAAVAKSI: