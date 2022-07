Talousvaliokunta kokoontui eilen poikkeuksellisesti kesken kesän istuntotauon. Se käsitteli Euroopan energiapoliittista tilannetta ja suomalaisyhtiö Fortumin 78-prosenttisesti omistaman Uniperin haasteita. Kokouksessa kuultiin eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraista (sd), joka on johtanut Suomen neuvottelutiimiä Saksassa.

Ylen Ykkösaamussa talousvaliokunnan puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen kaipasi, että lomaltaan palaisivat muutkin poliittisen johdon jäsenet.

”Talousvaliokuntana voimme edellyttää, että Suomen valtio käyttää kaiken voiman neuvotteluissa Saksan valtion kanssa, Fortumin tukena. Tällä tarkoitan kaikkia pelissä olevia kortteja ja koko meidän poliittista johtoamme. Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen on toiminut tässä asiassa ja matkustanut Saksaan. Kyllä minä herätän senkin kysymyksen, että missä muut ovat”, Grahn-Laasonen sanoo.

Saksalainen Uniper on pahoissa vaikeuksissa kaasun hintojen vuoksi. Yhtiö on tehnyt miljoonien päivätappioita, koska se joutuu myymään kaasua aiemmin sopimillaan hinnoilla senkin jälkeen, kun venäläinen Gazprom on lopettanut kaasun toimitukset.

Kuka joutuu maksajaksi?

On spekuloitu, että Fortumia pitäisi mahdollisesti pääomittaa Suomen valtion taholta, mutta Matias Mäkysen mukaan maksaja olisi lähtökohtaisesti Fortum.

”Se, että julkisuudessa on jokin lukema heitetty, ei tarkoita, että Suomi tai Fortum kuittaisivat sen tuosta vaan. Mikä tahansa se hypoteettinen summa olisikaan, niin maksaja olisi lähtökohtaisesti Fortum. Kysymys ei ole siitä, että Suomen valtio lähtisi maksamaan mitään tai pääomittamaan Fortumia. Vaatimukset kohdistuvat ensisijaisesti Uniperiin ja Fortumiin ja niiden kahden yhtiön toimintaan”, Mäkynen sanoo.

Mari Holopaisen mukaan tilanne on äärimmäisen poliittinen, sillä ainoastaan Saksa voi tehdä energiamarkkinoita koskevia päätöksiä, joilla on seurauksia yhtiöiden toimintaan ja arvoon.

Suomen sähkönsaanti on turvattu

Grahn-Laasonen muistuttaa hallitusta, että Suomessa tulisi nyt varautua talveen ja panostaa puhtaaseen energiaan. Hänen mukaansa asiassa on jo tehty paljon, mutta esimerkiksi ydinvoimalle oltaisiin voitu myöntää enemmän lupia. Holopainen korostaa energian säästöä, joka pitäisi tehdä ennakoiden.

Mäkynen kertoo, että talousvaliokunnassa kuultiin eilen asiantuntijoita yleisestä energiapoliittisesta tilanteesta ja Suomen sähkönsaannista. Hänen mukaansa Suomessa sähkönsaanti on turvattu.

”Valtionyhtiöiden ohjauksesta on syytä käydä keskusteluja”

Mäkysen mukaan valtion ote omistamistaan yhtiöistä on vuosikymmenten aikana löysentynyt. Fortum on ollut valtion enemmistöomistama yhtiö, mutta yhtiön hallituksessa ei pitkään aikaan ollut valtionedustajaa. Alkuvuodesta Tytti Tuppurainen asetti valtionedustajan Fortumiin ja useisiin muihinkin valtionyhtiöihin.

”Valtionyhtiöiden ohjauksesta on syytä käydä keskusteluja, jotta Fortumin kaltaisia pitkän aikavälin huonoja kehityksiä ei enää pääsisi tapahtumaan”, Mäkynen päättää.

