Eduskunta hyväksyi vuoden 2021 valtion talousarvion ja äänesti hallituksen luottamuksesta.

Hyväksytyn talousarvion loppusumma on noin 65,2 miljardia euroa, mikä on 7,5 miljardia enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa. Talousarvio on 11,7 miljardia euroa alijäämäinen, mikä katetaan lisälainanotolla.

Vuoden 2021 lopussa valtionvelan arvioidaan olevan noin 138 miljardia euroa, mikä on noin 57 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Eduskunta aloitti valtion budjettikäsittelyn tiistaina 15. joulukuuta ja päätti käsittelyn eilen maanantaina ennen istuntotaukoa. Eduskunta myös päätti maanantain täysistunnossa, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta.

Epäluottamuslausetta valtioneuvostolle esittivät talousarvion palautekeskustelussa oppositiosta niin Wilhelm Junnila (ps), Matias Marttinen (kok) kuin Sari Essayah (kd). Oppositiosta esitettiin epäluottamusta Marinin hallitukselle myös viime vuoden budjettikeskustelussa.

Näin oppositio ryöpyttää

Perussuomalaisten Junnilan mukaan koronapandemian aiheuttama lisävelkaantuminen, hidastunut talouskasvu ja kasvavat ikäsidonnaiset menot uhkaavat johtaa valtiontalouden ja sitä kautta myös kuntatalouden syvenevään ahdinkoon. Junnilan mukaan hallituksen olisi pitänyt päivittää hallitusohjelma, lisätä työllisyystoimia tai perua tarpeettomia menolisäyksiä, mutta ”ei-välttämättömiä” menoja kasvatettiin entisestään.

”Tämä tulee johtamaan lopulta koti-, hoiva- ja hoitopalveluiden sekä pienituloisten aseman heikkenemiseen. Hallitus on unohtanut kaikenikäisten suomalaisten pitkän aikavälin hyvinvoinnin. Hallitus on hyväksynyt järkyttävän kalliin EU:n elvytysrahaston nimellä kulkevan tulonsiirtopaketin Välimeren maiden hyväksi ja siten laiminlyönyt Suomen kansallisen edun puolustamisen, jättäen sotkun seuraavien hallitusten ja lastemme maksettaviksi”, Junnilan ehdotuksessa todettiin.

Kokoomuksen Marttisen mielestä hallitus puolestaan ei osoita sitoutumistaan hallitusohjelmaan kirjattuihin talouspolitiikan tavoitteisiin tai hallituksen muihin talouspolitiikan linjauksiin. Hän muistuttaa, että hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite julkisen talouden tasapainottamisesta ja työllisyysasteen nostamisesta 75 prosenttiin. Hallitusohjelmassa sitoudutaan siihen, että julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023.

Marttisen mukaan hallituksen teot ja tavoitteet ovat ilmeisessä ristiriidassa.

”Hallitus laati valtion omaisuuden myyntituloja huomioimatta viisi miljardia alijäämäisen budjetin jo kuluvalle vuodelle. Ensi vuoden talousarvioon sisältyvät toimet lisäävät velkaa ja pysyviä menoja epätarkoituksenmukaisesti. Budjettiriihessä syksyllä 2020 hallitus ilmoitti, ettei se edes tavoittele julkisen talouden tasapainoa kymmenen vuoden aikana ja luopui keskeisistä työllisyyspolitiikan tavoitteista. Hallitus ei ole kyennyt esittämään uskottavaa suunnitelmaa edes julkisen velkasuhteen tasaamiseksi”, Marttisen ehdotuksessa todettiin.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Essayah puolestaan katsoo, ettei hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikka ole kestävällä pohjalla. Koronan aiheuttaman taloudellisen kriisin vuoksi hallituksen olisi hänen mielestään pitänyt sopia uudesta hallitusohjelmasta ja perua uudistukset, jotka lisäävät julkisen talouden alijäämää pitkällä aikavälillä.

”Pysyvien menojen lisääminen ilman työllisyyttä vahvistavia toimia vaarantaa hyvinvointivaltion kestävyyden. Hallituksen päätökset kiristävät asumisen ja liikkumisen kustannuksia, lisäävät yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja heikentävät erityisesti maaseudun väestön asemaa", Essayahin ehdotuksessa todettiin.

Hallitus sai luottamuksen eduskunnassa äänin 99–37.

Puhemies Anu Vehviläinen (kesk) päätti maanantain täysistunnon kiitoksiin kuluneesta vuodesta, joka on ollut poikkeuksellinen ja työntäyteinen. Hänen mukaansa kiitos hyvästä työstä kuuluu kaikille kansanedustajille, henkilökunnalle ja avustajille.

”Toivotan teille kaikille ja läheisillenne lepoa, valoa, terveyttä ja joulun iloa”, puhemies lausui loppusanoissaan.

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 2. helmikuuta kello 12.