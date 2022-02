”Osakepoimijalle on joka päivä joku hyvä yhtiö tarjolla”, toteaa Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman.

Hän huomauttaa, että pitkällä aikavälillä osakkeet ovat tuottaneet selvästi positiivista reaalituottoa.

”Pitkän aikavälin sijoittajalle nousujuhla ei ole ohi.”

Kauppalehden toimituspäällikkö Ninni Myllyoja uskoo osakepoiminnan merkityksen korostuvan jatkossa, kun inflaatio haastaa indeksien nousukyvyn.

”Kannattaa opiskella yhtiöitä”, Myllyoja neuvoo.

Tästä huolimatta Myllyoja ei näe, että edes markkinatasolla uhkana olisi toistuvasti huonot vuosituotot, joita nähtiin edellisen inflaatiokauden aikana 1970-luvulla. Maailma on muuttunut niistä ajoista, mikä näkyy muun muassa keskuspankkien vahvistuneena asemana.

Varman toimitusjohtaja Risto Murto pohtii, joutuvatko markkinoita yli vuosikymmenen tukeneet keskuspankit vielä reagoimaan markkinoiden liikkeisiin. Lyhyellä aikavälillä korkeat energian hinnat ja Venäjä-Ukraina–konfliktin kiihtyminen voivat aiheuttaa sijoittajissa liiallista huolta pitkän aikavälin näkymistä.

Myös Snellman uskoo, että lyhyellä aikavälillä markkinoiden tuotot voivat jäädä heikoiksi.

”Konsensus, kun olen kuunnellut strategeja, on noin viisi prosenttia. Jos inflaatio on noin viisi prosenttia, reaalituotto on plus miinus nolla.”

Katso kaikki Markkinaraati-lähetykset täältä.

LUE SEURAAVAKSI: