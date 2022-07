Kansalaisaloite valvottujen huumeiden käyttöhuoneiden kokeilusta etenee eduskuntaan ylitettyään 50 000 allekirjoituksen rajan. Iltalehti selvitti suurimpien puolueiden kannat käyttöhuoneisiin.

Vihreät ja vasemmistoliitto suhtautuvat myönteisesti käyttöhuoneisiin, kun taas perussuomalaiset vastustavat niitä jyrkästi. Kokoomus, SDP ja keskusta taas eivät ole vielä muodostaneet kantaansa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n asiantuntijakatsauksen mukaan on näyttöä siitä, että käyttöhuoneet vähentävät huumekuolemia ja veriteitse tarttuvia tauteja sekä yliannostapausten määrää.

Vaikka SDP ei vielä ole puolueena ottanut kantaa huumeiden käyttöhuoneisiin, kansanedustaja Heidi Viljanen (sd) kannattaa niitä.

”Käyttöhuoneet eivät poista päihdeongelmia. Se on se argumentti, jota käytetään. Se ei auta varsinaisesti päihteiden käytön kokonaistilanteeseen. Mutta se vähentää haittoja ja on inhimillisempää käyttäville”, Viljanen sanoi Uudelle Suomelle kesäkuussa.

Käyttöhuoneet olisivat sairaalamaisia tiloja

Irti huumeista ry:n toiminnanjohtaja Mirka Vainikka kertoi keskiviikkona Ylen Ykkösaamussa, millaisia huumeidenkäyttöhuoneet olisivat.

”Ne olisivat sairaalamaisia, kliinisiä tiloja, joita on helppo desinfioida. Ne olisivat tiloja, joissa mahdollistetaan turvallinen ja mahdollisimman hygieeninen huumeidenkäyttö. Niissä ohjattaisiin ihmisiä pois pistoskäytöstä, jotta he siirtyisivät käyttämään muilla keinoin kuten polttamalla tai syömällä.”

Riski erilaisiin tulehduksiin on pistokäytössä paljon suurempi. Ruiskuja myös jää maastoon, jossa niistä aiheutuu vaaraa muille. Käyttöhuoneet mahdollistaisivat neulojen tehokkaamman keräämisen, kun ne jäisivät huoneisiin, eivätkä esimerkiksi puistoon.

”Meillä on Helsingissä isoja terveysneuvontapisteitä. Siellä käy satoja ihmisiä päivässä, ja he vaihtavat ruiskut ja neulat. Sitten kun heillä on ne käyttövälineet, he lähtevät lähipuistoon, vessoihin tai rappukäytäviin käyttämään. Siinä on paljon isommat riskit kaikenlaisille sepsiksille ja suonitulehduksille kuin, jos aineita käytettäisiin hygieenisissä tiloissa”, Vainikka kertoi.

Uuden Suomen Puheenvuoron blogissaan Vainikka kirjoitti tällä viikolla samasta aiheesta. Hän kertoo havaintojaan Norjasta, jossa on käyttöhuoneita.

”Olen vieraillut useissa käyttötiloissa, viimeisimpänä Norjassa, missä Oslon kaupunki noudattaa Hoitoa, ei rangaistuksia -linjaa, vaikka huumeiden käytön rangaistavuutta ei ole poistettu Norjan lainsäädännöstä. Ratkaisuja haetaan yhteistyössä Oslon päihdepalveluiden johdon ja poliisin kanssa säännöllisissä, viikoittaisissa tapaamissa”, Vainikka kirjoittaa.

Vainikan mukaan Norja kehittää malliaan edelleen ja on tehnyt päätöksen käyttöhuoneiden ympärivuorokautisesta aukiolosta.

”Mielestäni Norjasta kannattaa ottaa mallia. Normeja ja rajoja tarvitaan yhteiskunnassa, mutta käyttöhuonekokeilu on tärkeä nimenomaan tiedon saannin ja elämänlaadun edistämisen näkökulmista. Huumekuolemien määrä täytyy puolittaa ja tavoitteeksi tulee ottaa nolla huumekuolemaa”, Vainikka päättää.

