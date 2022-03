Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Juha Pylvään lausunto Ukrainasta ja Natosta on lietsonut riidan keskustan ja perussuomalaisten välille.

Jupakka sai alkunsa, kun Pylväs kommentoi Helsingin Sanomille Ukrainan olleen julkisesti ”niin sanotusti Nato-halukas”.

”Ukraina julkisesti oli niin sanotusti Nato-halukas. Heidän seurauksensa oli tuollainen. Geopoliittinen asema on sama kuin meillä. Nyt kun ihmiset katsovat niitä kuvia sodan kauheuksista [...] se on ihan päivänselvää, että ihmisten kanta muuttuu. Ihmettelisin, jos ei muuttuisi”, hän sanoi.

Oppositiossa Pylvään lausuntoa on tulkittu niin, että hän laittaisi osan sodan syystä Ukrainalle.

”Keskustan näkemys, jonka mukaan syyllisiä Venäjän hyökkäykseen olisivat Nato ja Ukraina eikä Venäjä, on erikoinen moraalisesti ja kansainvälisoikeudellisesti. Mutta se on mielestäni virheellinen myös asiallisesti”, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, perussuomalaisten Jussi Halla-aho tviittasi keskiviikkona.

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu syyttää Halla-ahoa tahallisesta väärinymmärtämisestä ja ”törkeästä vääristelystä”.

” Voi tätä tahallisen väärinymmärtämisen määrää. Sen sijaan nyt tarvitaan yhteistyötä ja yhtenäisyyttä. Turhanpäiväistä populismia emme tarvitse. Keskusta on selvin sanoin todennut, että syyllinen sotaan on yksin Venäjä. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho vääristelee törkeästi keskustan kantaa. Keskusta on korostanut, että syyllinen sotaan on yksin Venäjä. Venäjän motiiveja pitää voida tarkastella”, hän vastaa Halla-aholle.

”On todella vaikea ymmärtää, miksi ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja levittää selkeää disinformaatiota. Ja vielä tässä tilanteessa. Kenen pussiin hän niin sanotusti pelaa”, Aittakumpu jatkaa.

Myös keskustan ministeriryhmän erityisavustaja Jirka Hakala tyrmää Halla-ahon kommentin.

”Halla-Aho, väitteesi keskustan kannasta on potaskaa. Keskustan johto on viikosta toiseen tuominnut Venäjän toimet ja syyttänyt sodasta vain Venäjää. Tynnyrissä elät, jos Saarikon, Kaikkosen ym. useat ulostulot olet täysin sivuuttanut”, hän vastaa Halla-aholle Twitterissä.