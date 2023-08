Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että vakavan koronataudin riskissä oleville ryhmille annetaan vielä tänä vuonna koronan tehosterokotus uudella XBB.1.5-varianttivalmisteella – jos se saa myyntiluvan Euroopassa.

Kyseinen Pfizerin Comirnaty-rokotteen versio ei ole vielä saanut myyntilupaa Euroopan lääkevirastolta (Ema), mutta ennakkotiedon mukaan Ema käsittelee rokotteen myyntilupahakemuksen elokuun lopussa.

Kun rokote saa myyntiluvan, voimassa olevan yhteishankintasopimuksen mukaan sitä tulee Suomeen syyskuun lopusta alkaen runsas miljoona annosta.

”Jos uusi XBB.1.5-rokote saa myyntiluvan elokuun lopussa tai viimeistään syys-lokakuussa, rokotteet saadaan Suomeen ennen marraskuun alkua, jolloin riskiryhmiin kuuluvien influenssarokotukset alkavat. Korona- ja influenssarokotteet voidaan antaa tällöin samalla kertaa”, THL:n asiantuntijalääkäri Mika Muhonen sanoo tiedotteessa.

Laajaan rokottamiseen ei tarvetta

Koronarokotteen syystalven tehosteannosta suositetaan kaikille 65 vuotta täyttäneille sekä 18 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville ja 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille.

Suosituksen taustalla on se, että koronatartuntojen epäillään jälleen lisääntyvän syksyllä ja talvella. Tehosterokottamisen avulla pyritään vähentämään vakavia sairastumisia, sairaalahoidon tarvetta ja koronaan liittyviä kuolemia.

”Laajaan koko väestön rokottamiseen ei ole lääketieteellistä perustetta. Alle 65-vuotiailla, joilla ei ole vakavalle koronataudille altistavia sairauksia, aiemmin suositellut kolme rokoteannosta sairastetut koronataudit mukaan lukien antavat yhä hyvän suojan vakavaa koronatautia vastaan”, sanoo Muhonen sanoo.

Sote-väelle ei rokotesuositusta

Ei ole odotettavissa, että XBB.1.5-rokotteet antaisivat merkittävää suojaa lievää koronatautia ja tartuntoja vastaan. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille syystalven tehosteannosta suositellaan vain silloin, jos työntekijä kuuluu ikänsä tai perussairauksiensa vuoksi tehosteannoksen kohderyhmään.

Rokotusten järjestämisestä vastaavat aikanaan hyvinvointialueet.

Suomen koronakesä rauhallinen

THL:n mukaan uusi muunnos ei ole todennäköisesti aikaisempia vaarallisempi ja epidemiatilanne on ollut kesällä Suomessa rauhallinen.

Meillä ja maailmalla havaituista koronavirusmuunnoksista noin 90 prosenttia on ollut XBB-alalinjoja. Tällä hetkellä leviää nopeasti omikronvariantin alalinja EG.5, joka havaittiin ensimmäisen kerran helmikuussa 2023.

Maailman terveysjärjestö WHO on listannut sen tehostetun seurannan alle nopean leviämisen vuoksi. Elokuuhun mennessä muunnosta on havaittu 51 maasta. Sen osuus kaikista havainnoista on kasvanut etenkin Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Etelä-Koreassa.

Suomessa EG.5-variantti havaittiin ensimmäisen kerran kesäkuun alussa, ja sen osuus kaikista havainnoista oli heinäkuussa noin viisi prosenttia.

Uudesta variantista on toistaiseksi vähän tutkimustietoa. XBB.1.5-varianttiin verrattuna EG.5-variantilla on piikkiproteiinissa uusi mutaatio, joka voi vähentää vasta-aineiden toimintaa virusta vastaan.

Tutkimustietoa mutaation vaikutuksesta on vielä rajallisesti, mutta tähän asti raportoitujen havaintojen perusteella on odotettavissa, että EG.5-variantti pystyy kiertämään immuunivastetta hieman enemmän verrattuna XBB.1.5-varianttiin. Viruksen muuntumisen seurauksena uudet variantit ovat pystyneet aiheuttamaan tartuntoja.

Sairaalahoidon tarve lisääntyi USA:ssa

National Geographic -lehti tiesi alkuviikosta kertoa, että Yhdysvalloissa koronan aiheuttamien sairaalahoitojen määrä oli edeltävällä viikolla lisääntynyt 12,5 prosenttia. Siellä EG.5 on nyt yleisin SARS-CoV-2-kanta, ja se on korvannut muut XBB-muunnelmat. CDC:n (Centers for Disease Control and Prevention) tietojen mukaan variantti aiheuttaa nyt yli 17 prosenttia kaikista maassa ilmoitetuista koronatartunnoista.

Japanissa tehty vielä vertaisarvioimaton tutkimus antoi viitettä siitä, että EG.5 -variantti olisi noin 20 prosenttia tarttuvampi kuin jopa XBB.1.5.

Parempi suoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan XBB-räätälöidyillä rokotteilla saadaan todennäköisesti parempaa suojaa uusien XBB-varianttien aiheuttamia tartuntoja vastaan kuin aiempiin omikronvariantteihin perustuvilla rokotteilla.

”On mahdollista, että uuden variantin osuus tartunnoista nousee syksyn ja talven aikana huomattavasti. Ei ole kuitenkaan viitteitä, että se olisi muita variantteja vaarallisempi ja aiheuttaisi suurempaa terveydellistä haittaa kuin muut samanaikaisesti kiertävät muunnokset”, kertoo THL:n erikoistutkija Erika Lindh tiedotteessa.

”Arviointi on hankalaa, sillä tapausmäärien on oltava melko suuria ennen kuin voidaan tehdä päätelmiä yksittäisen muunnoksen epidemiologisesta merkityksestä tai sen aiheuttaman taudin vakavuudesta”, Lindh jatkaa.

THL muuttaa rokotussuositusta tarvittaessa lääketieteellisin perustein.

