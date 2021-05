Petteri Orpon mukaan EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittinen merkitys on keskustelussa jäänyt talouspolitiikan ja laskuharjoitusten varjoon.

Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo katsoo, että eduskunnan ensi viikkoisessa äänestyksessä EU:n elvytyspaketista on kyse myös Suomen turvallisuuspoliittisesta asemasta ja riskeistä maan taloudelle.

”Minä olen niiden kokoomuslaisten joukossa, jotka näkevät tilanteen niin, että äänestyksessä elvytyspaketista on loppu viimein kysymys EU:n vakaudesta ja yhtenäisyydestä. Silloin kyse on myös Suomen turvallisuuspoliittisesta asemasta ja riskeistä maamme taloudelle”, hän sanoi puheessaan Snellman-säätiön kevätseminaarissa lauantaina.

Orpo myöntää, että elvytyspaketin perusta on vastoin kokoomuslaista talouspoliittista ajattelua.

“Paketti syntyi kriisissä, ja muutos aiempaan on suuri. Elpymisväline on huonosti suunniteltu, neuvoteltu ja sovittu. Moni kokoomuslainen on huolissaan suunnasta, johon paketti EU:ta vie. Osa kollegoistani eduskunnassa painottaa voimakkaasti tätä näkökulmaa, ja minä ymmärrän heidän mielipidettään.”

“Suomi on taistellut itsensä itsenäiseksi maaksi ja osaksi läntisten, vapaiden demokratioiden ryhmää. Se on vaatinut sotia ja uhreja, sekä määrätietoista työtä. Tässä viiteryhmässä me haluamme pysyä, ja siitä ei saa lipsua. ”

Orpo korostaa sen tärkeyttä, että EU kehittyy ulko- ja turvallisuuspoliittisesti vahvemmaksi toimijaksi. Terrorismi, hybridivaikuttaminen ja rajat ylittävä rikollisuus ovat hänen mielestään esimerkkejä asioista, joihin EU kykenee vastaamaan paremmin yhdessä kuin jokainen jäsenvaltio yksin.

”Suurin osa EU-maista nojaa puolustuksessaan puolustusliitto Natoon. Suomen liittyminen Natoon ei kokoomuksen tavoitteista huolimatta ole todennäköistä nykyisen hallituksen aikana. Siksi meidän pitäisi tarkastella EU:n ja Naton tehtävien yhdistämistä puolustusasioissa”, Orpo sanoi.