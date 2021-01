Toisten paikoille pysäköiminen on yleinen virhe parkkipaikoilla. Kuvan autot ja taloyhtiö eivät liity juttuun.

Viime kesäkuun alussa voimaan tullut uusi tieliikennelaki on Kiinteistöliiton mukaan muuttanut pysäköintitilanteen kaoottiseksi monen taloyhtiön pihalla. Lakimuutoksen myötä useat kaupungit ja kunnat eivät enää valvo taloyhtiöiden pysäköintialueita.

Kaaosta pihoilla aiheuttavat erityisesti pelastusteille, toisten paikoille sekä ilman kiekkoa vieraspaikoille pysäköiminen. Nämä ovat kolme yleisintä pysäköintiongelmaa taloyhtiöiden alueilla, Suomen suurin pysäköintialan työllistäjä Parkkipate kertoo tiedotteessa.

Yhteistä pysäköintiongelmille taloyhtiöiden pihoilla ovat autoilijoiden välinpitämätön suhtautuminen sääntöihin. Taustalla vaikuttaa muun muassa ajattelemattomuus.

”Moni autoilija ei tiedosta, kuinka tärkeää on pysäköidä sääntöjen mukaan. Jos pysäköi esimerkiksi pelastustielle, autoilija ei välttämättä tule ajatelleeksi, että auto voi silloin aiheuttaa vaaratilanteen. Väärinpysäköity auto voi olla turvallisuusriski, jos se estää pelastusajoneuvon liikkumisen alueella”, Parkkipaten toimitusjohtaja Christian Metsäranta toteaa.

”Piittaamattomuudesta on usein kyse, jos autoilija pysäköi ilman lupaa sellaiselle paikalle, josta toinen henkilö maksaa kuukausivuokraa. Samasta syystä näkee monesti kiekottomia autoja, jotka on jätetty pysyvästi vieraspaikalle, tai invapaikalle pysäköityjä autoja, joissa ei näy paikan käyttöön oikeuttavaa liikkumisesteisen pysäköintitunnusta.”

Metsäranta myöntää, että moni taloyhtiö ja kiinteistönomistaja on nyt hämillään vallitsevan tilanteen takia. Väärinpysäköinti taloyhtiöiden pihoilla on yleistynyt, ja myös Parkkipate on saanut kyselyjä tilanteen johdosta.

”Tilanne ei kuitenkaan ole uusi. Taloyhtiöt ovat olleet väärinpysäköinnin takia pulassa vuosikymmeniä. Jo ennen lakimuutosta taloyhtiöt ottivat meihin säännöllisesti yhteyttä, koska yksityisen pysäköinninvalvojan on mahdollista tulla apuun ketterästi.”