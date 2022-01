Tulevaa hallitusyhteistyötä ajatellen kaikki puolueet ovat keskenään samalla viivalla, katsoo kokoomuksen konkarikansanedustaja Sari Sarkomaa.

Suomessa käydään eduskuntavaalit ensi vuonna, ja Sarkomaalla on vankka kokemus puolueensa ”hallitusneuvottelujoukkueesta”.

Julkisuudessa on aika ajoin ruodittu erityisesti kahden suurimman oppositiopuolueen keskinäistä suhdetta. Vielä kesällä 2017 kokoomusjohtaja Petteri Orpo ei nähnyt yhteistä arvopohjaa perussuomalaisten kanssa. Tuolloin perussuomalaisten johtoon oli juuri valittu Jussi Halla-aho. Hänen seuraajakseen nousi tänä syksynä Riikka Purra.

Sarkomaa kertoo videolla mm. kauden tärkeimmän lakihankkeen. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Kysymystä mahdollisesta hallitusyhteistyöstä Purran johtaman puolueen kanssa Sarkomaa pitää ennenaikaisena.

”Keskustelu hallitusyhteistyöstä on ennenaikaista. Hallitusneuvottelut aloittaa se, joka vaalituloksen perusteella niin voi tehdä, ja sitten katsotaan, löytyykö yhteinen ohjelma”, Sarkomaa sanoo Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -juttusarjan haastattelussa.

”Kaikki puolueet ovat siinä samalla viivalla, ja puolueet ovat hyvin erilaisia. Sosialidemokraatit oli aikaisemmin työn puolue. Nyt kun katsotaan, niin puolue on hyvin erilainen Sanna Marinin johdolla. Hyvin vastuutonta talouspolitiikkaa. Sellaista talouspolitiikkaa kokoomus ei missään nimessä voi olla hyväksymässä. Nämä katsotaan sitten, kun vaalit on käyty, mutta siihen on vielä pitkä matka.”

Sarkomaa ei ole tehnyt vielä ratkaisua edes omasta jatkostaan. Hän käy tarkan pohdinnan aina vuotta ennen seuraavia vaaleja siitä, riittääkö innostus vaativaan työhön, jossa ei ole työaikoja. Nyt hän käy harkintansa aluevaalien jälkeen.

”En ole vielä tehnyt ratkaisua puoleen, enkä toiseen.”

Aluevaalit ovat tämän viikon sunnuntaina. Helsingin vaalipiiristä tuleva Sarkomaa ei ole ehdolla aluevaaleissa, joissa helsinkiläiset eivät äänestä.

Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2023.

