Vihreä europarlamentaarikko Ville Niinistö pitää hyvänä sitä, että suunnitteilla on ainakin yksi koko EU:n tasoinen vero.

EU:n laajuinen muovivero on ollut esillä keinona maksaa takaisin EU-maiden johtajien sopivan jättimäisen elvytyspaketin lainat.

”Yksi keskeinen väline Euroopan tasolla parantaa maailmantalouden pelisääntöjä on viedä veroja ylikansalliselle tasolle. Kun ympäristöön tai oikeudenmukaisuuteen liittyvät pisteverot ovat ylikansallisia, silloin verokilpailu vähenee välistä. EU-tason yhteisiin veroihin liittyy mahdollisuus niillä hillitä ympäristökriisiä”, Niinistö sanoo.

Niinistöllä on lista muitakin veroja, joita hän kannattaa koko EU:n laajuisiksi:

”Kyllä listan kärjessä EU-veroina ovat ympäristö- ja digiperusteiset verot. Eli muovivero, kerosiinivero, hiilitullit, päästökaupan laajentaminen. Nämä voidaan säätää EU:n laajuisina, koska ne eivät silloin vääristä kilpailua EU:n sisämarkkinoilla. Samalla puututaan epäterveeseen verokilpailuun.”

Niinistö sanoo itse kannattavansa Ranskan ajamaa digiveroa.

”Yhdysvaltalaiset digitalouden jätit Google, Apple, Facebook ja Amazon hallitsevat neljästään maailmantalouden suuntaa digitaloudessa niin merkittävällä tavalla, että me tullaan jo kysymykseen, miten pelisääntöjä, kuluttajasuojaa ja yleisiä yksityisen suojan periaatteita voidaan ylläpitää tällaisissa olosuhteissa. Digivero on yksi tapa varmistaa, että tällaiset toimijat maksavat veroa EU-alueelle silloin kun toimivat EU-alueella alustoineen. Veronkiertokysymyksethän ovat hyvin tyypillisesti läsnä digitaloudessa.”

Kysymys liittovaltiokehityksestä ”toissijainen”

EU-johtajien kesällä sopiman koronakriisiin liittyvän elpymispaketin on kritisoitu vievän EU:ta kohti liittovaltiota.

”Kun olemme keskinäisriippuvaisia Euroopan talousalueella ja sen lisäksi euron valuutta-alueella vielä entistäkin enemmän, jotta voimme torjua suhdannevaihteluiden, erityisesti lamojen ja taantumien syvyyttä, meillä pitää olla kykyä yhteiseen finanssipolitiikkaan. Tämä on minusta taloustieteen perusviisauksia, että valuutta-alueen pitää kyetä elvyttämään ja tukemaan talouden toimeliaisuutta kriisissä yhdessä. Kysymys on osin sellaisten valuvikojen korjaamisesta, jotka ovat syntyneet siitä, että on ajettu integraatiota rahapolitiikassa, mutta ei ole kyetty tekemään sitä riittävästi finanssipolitiikassa”, Niinistö sanoo.

”Onko tämä EU:n liittovaltiokehityksen syventämistä vai ei, on toissijaista. Minusta kyse on siitä, millä ratkaisuilla Suomen taloudellinen hyvinvointi ja ihmisten hyvinvointi voidaan maksimoida.”

EU-parlamentin vihreät kannattivat elpymisrahojen avustuspainotteisuutta, kun taas muun muassa Suomen vaatimuksesta lainojen osuutta nostettiin alkuperäisestä.

”Se, että tämä olisi mennyt enemmän avustuspainotteisena, olisi tarkoittanut sitä, että rahaa jaetaan enemmän EU:n budjetin kautta, yhteisten ohjelmien kautta, EU-komission valvonnan alla sellaisiin ohjelmiin, joita me pidetään järkevinä eli tutkimukseen, teknologiaan, ympäristöosaamiseen ja digitalisaatioon”, Niinistö sanoo.

Niinistö huomauttaa, että avustusten käyttö on EU-budjetissa vakiintunut käytäntö.

”Mutta ne eivät ole vastikkeettomia, vaan niillä edellytetään voimakkaasti sitä, että taloutta uudistetaan siihen suuntaan, mihin sen rahankäytön EU-periaatteet nojaavat. Näkemykseni on se, että avustuksilla pystyy velvoittamaan enemmän sitä, mihin rahaa käytetään, kun taas lainojen myöntämiset perustuvat enemmän kansallisiin suunnitelmiin, joissa on kansallista liikkumavaraa rahankäytössä enemmän.”

EU-parlamentti vääntää vielä ilmastorahasta

Yksi kysymys on, miten 750 miljardin euron elvytyspaketin isoin, 672,5 miljardin euron potti käytetään. Rahat ohjataan suoraan jäsenmaihin uudistuksiin ja investointeihin niin kutsutun elpymis- ja palautumistukivälineen kautta. 30 prosenttia rahoituksesta pitäisi mennä ilmastotoimiin. EU-parlamentin mielestä osuuden pitäisi olla jopa 40 prosenttia.

”Siellä on vähän kahdenlaista ympäristö- tai ilmastorahaa. On hyvä, että tämä 30 prosenttia, minkä valtioiden päämiehet sopivat, koskee sekä elpymisrahastoa että rahoituskehystä, molempia. Mutta kun juuri ne erillisohjelmat, joiden tavoitteena on panostaa uuteen tutkimukseen ja tehdä investointeja ympäristöperusteisesti, niistä leikattiin. Tässä 30 prosentissa on enemmän kyse ilmastovarmistamisesta. Nämä hankkeet eivät ole ensisijaisesti ilmastoteknologiaa eivätkä ilmastonsuojeluhankkeita, mutta on varmistettava, että 30 prosenttia budjetin rahoituksesta tavalla tai toisella edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista. Se kriteeri on väljempi kuin se, että kyseessä olisi erillinen raha, jonka ensisijainen tavoite olisi vauhdittaa ilmastoteknologiaa ja päästövähennyksiä. Tämä on toissijainen tavoite, ja siinä saavutettiin kohtuullinen tulos.”

EU-parlamentti pyrkii Niinistön mukaan tiukentamaan sitä, mikä on ilmastovarmistettua rahaa ja miten se huomioidaan jäsenmaiden kansallisissa suunnitelmissa. Iso puute on Niinistön mielestä myös se, että luonnon monimuotoisuutta ei ole huomioitu, mistä parlamentti voi vielä vääntää.

Green deal: ”Jäsenmaat keskeltä jakautuneita”, Saksan rooli keskeinen

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin osalta nyt neuvotellaan Niinistön mukaan siitä, pitäisikö päästövähennystavoite nostaa 55 prosenttiin vai 50 prosenttiin. Joka tapauksessa tavoitetta ollaan nostamassa nykyisestä 40 prosentista vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Niinistön mukaan Saksan kanta on keskeinen.

”Jäsenmaat ovat aika tasan keskeltä jakautuneita sen suhteen, kuinka myönteisesti ne suhtautuvat vihreän kehityksen ohjelmaan. Jakolinja jokseenkin menee länsi–itä-jaon mukaisesti. Iso ongelma on se, että Saksa on vähän empinyt näitä ilmastotavoitteita viime aikoina. Saksan kannanmuodostus ilmastolakiin ja 2030 päästövähennystavoitteen tiukentamiseen on tosi ratkaiseva, kun Saksa on puheenjohtajamaa tänä syksynä.”

”Uskon, että komissio haluaa 55 prosentin tavoitteen. Mutta haluaako Saksa – uskon sen olevan yksi ratkaisevia käänteitä”, Niinistö sanoo.

EU:n rahoituskehysneuvotteluiden varjoon on jäänyt vihreille tärkeä kysymys EU:n maataloustukien uudistamisesta. Asia on Niinistön mukaan olennainen Itämeren kannalta.

”Isot rakennemuutokset, maatalouden ympäristötukien ohjaaminen siihen suuntaan, että saadaan ravinnekierrätystä ja vähennettyä päästöjä vesistöihin tai se, että EU:n budjetissa iso painotuksen siirto tehdään säilyttävistä aluetuista uudistaviin teknologia- ja tutkimustukiin, niin tämä murros jäi toteutumatta”, hän harmittelee.

”Nyt rahoituskehys on päätetty. Vielä on auki se, minkälainen tarkkaan ottaen on se maataloustukien kohdentaminen. Vihreiden painopisteenä on, että tukia pitäisi siirtää hehtaaripohjaisesta yleistuesta tehokkaisiin toimiin ympäristön suojelussa ja maatalouden kannattavuuden parantamisessa. Tuottavuuden parantamisen ympäristötoimilla pitäisi olla keskeinen rahanjakoperuste”, Niinistö sanoo.

Vihreiden mielestä maataloustukia pitäisi saada esimerkiksi suojavyöhykkeiden parantamiseen, talvikasvipeitteisyyden lisäämiseen ja ravinteiden pääsyä vesistöihin vähentävän kipsi- tai kalkkikäsittelyn käyttöönottoon.