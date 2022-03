Suomalaiset kääntyvät yhä selvemmin Naton puoleen. Tämä käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) Arvo- ja asennetutkimuksesta. 74 prosenttia on sitä mieltä, että Natoon liittyminen parantaisi sotilaallista turvallisuutta.

Samaa on kysytty Evan tutkimuksissa aiemminkin. Vuonna 2007 36 prosenttia katsoi Natoon liittymisen parantavan sotilaallista turvallisuutta. Näin ajattelevien määrä on siis tuplaantunut.

Vain seitsemän prosenttia arveli turvallisuuden heikkenevän.

”Kansalaismielipiteen suuri muutos kertoo, että suomalaiset ovat tulleet yllätetyiksi. Luulimme olevamme turvassa, eikä Nato-jäsenyyden tuottamien turvallisuushyötyjen aiemmin katsottu olevan liittoutumisesta koituvien rasitteiden ja riskien arvoisia. Ukrainan sota paljasti selkeän turvallisuusvajeen Suomessa”, sanoo Evan tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

73 prosenttia uskoo Nato-jäsenyyden kasvattavan Suomen kykyä torjua Venäjän sotilaallisen voimankäytön uhkaa. 67 prosenttia ajattelee, että tiedonsaantia turvallisuusuhista paranee.

Myös suhde Yhdysvaltoihin on muuttunut. Kolme neljästä katsoo Yhdysvaltojen olevan länsimaisten arvojen keskeinen puolustaja ja Suomelle tärkeä kumppani. Toista mieltä on vain kymmenen prosenttia. Yhdysvaltojen rooliin myönteisesti suhtautuvien osuus on kasvanut kahdessa vuodessa 36 prosenttiyksikköä.

Suomalaisista 80 prosenttia uskoo Natoon liittymisen heikentävän suhteitamme Venäjään.

Evan Kyselyyn vastasi 2 074 henkilöä 4.3.–15.3.2022. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla.

