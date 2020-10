Lääkeyhtiö Gilead Sciences on saanut Yhdysvaltain lääkeviranomaiselta FDA:lta hyväksynnän koronalääke remdesiviirin (Veklury) käyttöön sairaalahoitoon joutuneilla yli 12-vuotiailla koronapotilailla, jotka painavat vähintään 40 kiloa, kertoo FirstWordPharma. Kyseessä on viruslääke, jonka on tarkoitus estää koronavirusta lisääntymästä.

