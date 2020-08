Ruotsin pääministeri, sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Stefan Löfven vaatii lisäresursseja poliisille ja sosiaalihuoltoon maan väkivaltakierteen katkaisemiseksi. Löfven piti puoluejohtajan ominaisuudessa kesäpuheensa lauantaina. Hän otti kantaa myös vanhustenhuoltoon, minkä piirissä on sattunut miltei joka toinen maan koronakuolema, ja sanoo jyrkästi ei veroelvytykselle.

Esiin Löfven nostaa 12-vuotiaan tytön ampumisen. Elokuun alussa Norsborgissa, hieman Tukholman kaupungin eteläpuolella sattunut tapaus on järkyttänyt koko Ruotsia. Tyttö oli lehtitietojen mukaan kävelyllä koiransa kanssa yöllä, kun lähistöllä ohiajaneesta autosta ammuttu laukaus osui tyttöön. Iltapäivälehti Expressenin mukaan kyse oli harhalaukauksesta, ja että oikeat kohteet olivat kaksi paikalliseen rikollisverkostoon kuulunutta henkilöä.

”Murha ja ampuminen täytti minut vihalla – sekä päättäväisyydellä. [Tulevaisuuden] vahvemmassa yhteiskunnassa ei ole sijaa jengirikollisille, mafiapomoille ja pikkugangstereille, jotka ryöstävät henkiä tavallisista perheistä”, Löfven sanoo.

Pääministerin mukaan Ruotsissa on nyt enemmän poliiseja kuin koskaan, noin 20 800, mutta katsoo, että vielä lisää tarvitaan. Poliisi tarvitsee hänen mukaansa myös uusia keinoja jengi- ja ammattirikollisuuden kitkemiseksi.

”Mutta se ei vielä riitä. Meidän on varmistettava myös, että tämän päivän lapsista ei tule huomispäivän jengiläisiä. Meidän on pysäytettävä nuorten rekrytointi. Siihen tarvitaan koko yhteiskunnan apua.”

”Poliisi puhuu hyvin selkeästi sen puolesta, että nyt tarvitaan lisää resursseja kouluun ja sosiaalihuoltoon, jotta selviämme tästä myös pitkällä aikavälillä. Me pystymme katkaisemaan väkivallan kierteen ja luomaan taas turvallisuutta.”

Vanhustenhuollon silpputyölle ”tulee nyt loppu”

Kesäpuheessaan Löfven ottaa kantaa myös maan koronakriisiin. Hän tunnustaa, että sen hoidossa on ollut selkeitä puutteita ja viittaa etenkin vanhustenhuoltoon. Miltei joka toinen Ruotsissa koronaan kuollut on menehtynyt vanhainkodissa.

Vanhustenhuollon työehdoista on tullut kuuma peruna koronakriisin vuoksi. Suuri kuolleisuus kielii asiantuntijoiden mukaan ongelmista ja osaamispulasta.

Löfvenin mukaan nyt on tullut aika tehdä vanhustenhuollosta yhtä laadukasta kuin ruotsalaisten laajalti arvostamasta päivähoidosta.

Se vaatii pääministerin mukaan selkeitä muutoksia nykyisiin työehtoihin.

”Työ vanhustenhuollossa vaatii fyysistä vahvuutta, empatiaa, herkkää korvaa, joustavuutta ja hoivaosaamista.”

”Silloin ei ole kohtuullista, että Tukholmassa kunnallisen vanhustenhuollon työntekijöistä neljä kymmenestä on osa-aikaisia tuntityöntekijöitä. Ei ole kohtuullista, että neljä kymmenestä vanhustenhuollon työntekijästä kokee työn ja perhe-elämän yhdistämisen hankalaksi. Ei ole kohtuullista, että joka kymmenes työskentelee pilkotuissa vuoroissa, niin että työ tapahtuu useampana jaksona päivässä, eikä palkkaa makseta siinä välissä olevalta ajalta.”

Tässä kohtaa puheessa oli myös porvaripuolueille osoitettu piikki, sillä niin Tukholman kaupunkia kuin aluetta eli maakuntaakin johdetaan porvaripuolueiden enemmistöllä.

Löfvenin mukaan monet vanhustenhuollon työntekijät on työehtojensa vuoksi ajettu heikompaan asemaan niin tulojen, etujen kuin eläkkeenkin puolesta.

”Tälle tulee nyt loppu.”

”Sukupolvien välille täytyy löytää sopimus, jotta kenenkään ei tarvitse pelätä vanhenemista. Vanhana pitää pystyä luottamaan, että saa hyvää hoitoa riippumatta siitä, asuuko Kiirunassa vai Tukholmassa. Siksi työntekijöillä täytyy olla hyvät työehdot, ja että kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus koulutukseen ja pääsy kielikoulutukseen ruotsin vahvistamiseksi.”

Ei koronaelvytystä veroalennuksilla

Löfven päätti puheensa linjaamalla, ettei ulospääsyä koronan aiheuttamasta talouskriisistä synny veroja alentamalla.

”Ruotsin eduskunnassa on puolueita, jotka katsovat, että hyvinvoinnin ja sosiaalitukien leikkauksilla rahoitetaan elvytyspaketti. He katsovat, että parasta elvytystä on suuret veroalennukset hyväosaisille. Me emme usko siihen”, Löfven toteaa ja sanoo, että sosiaalidemokraatit uskovat aina hyvinvointiin, koulutukseen ja hoivaan panostamiseen.

”Me panostamme uusiin työpaikkoihin, rautateihin ja uusiin asuntoihin. Me valitsemme hyvinvoinnin ja me saamme maailman parhaan vanhustenhuollon. Me haluamme kiristää tahtia työssä ilmastonmuutosta vastaan. Me rakennamme vahvemman yhteiskunnan.”