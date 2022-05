Britannian puolustusministeriön tänään perjantaina julkaistujen tiedustelutietojen mukaan Venäjän maajoukot jatkavat pyrkimyksiään ympäröidä Severodonetskin ja Lysitšanskin kaupungit Luhanskin alueella itäisessä Ukrainassa. Venäjä on äskettäin vallannut alueella useita kyliä Popasnasta luoteeseen.

Britannian puolustusministeriö raportoi asiasta Twitterissä.

Venäjä ei ole saavuttanut täyttä hallintaa Luhanskin ja Donetskin muodostamasta Donbasin alueesta, vaikka se käyttääkin runsaasti voimaa hyökkäyksessään alueella. Ukraina on säilyttänyt useiden puolustussektoreiden hallinnan.

”Venäjän eteläisen joukkojen ryhmittymän tehtävänä on todennäköisesti edelleen miehittää Etelä-Ukrainan alue. Viime päivinä Venäjä on siirtänyt 50 vuotta vanhoja T-62-tankkeja varastosta SGF:n vastuualueelle”, Britannian puolustusministeriö raportoi Twitterissä.

T-62:t ovat todennäköisesti erityisen haavoittuvia panssarintorjunta-aseille. Näin vanhojen tankkien käyttöönotto kertoo siitä, että Venäjällä on pulaa nykyaikaisista, taisteluvalmiista laitteista.

Myös yhdysvaltalainen ajatushautomo ISW kertoi eilen Venäjän luomasta paineesta Itä-Ukrainassa.

”Venäjän joukot ovat saavuttaneet tasaisia, lisääntyviä voittoja raskaissa taisteluissa Itä-Ukrainassa viime päivinä, vaikka Ukrainan puolustus on edelleen tehokas”, ISW kirjoittaa.

Jatkuvia pommituksia

Severodonetskin kaupungissa on erittäin vaikea tilanne. Kaupungin pormestari Oleksandr Stryuk kommentoi olosuhteita tänään BBC:lle.

”Kaupunki on lähes jatkuvan pommituksen alla, noin 60 prosenttia asuntokannasta on täysin tuhoutunut, ja jopa 90 prosenttia rakennuksista on vaurioitunut ja tarvitsee suuria korjauksia.”

Pormestarin mukaan reitti kaupungista ulos on äärimmäisen vaarallinen pommitusten vuoksi, mutta Ukrainan armeija tekee "kaikkensa tehdäkseen reitistä turvallisen".

”Kaupungissa on edelleen noin 12 000-13 000 ihmistä”, Stryuk sanoo ja lisää, että ainakin 1 500 on tähän mennessä kuollut.

